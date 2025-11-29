Mientras miles de estudiantes planean cómo financiar sus estudios el próximo año, el Icetex abrió la convocatoria correspondiente al primer semestre de 2026 (2026-1), una oferta que incorpora nuevas alternativas de crédito para pregrado, posgrado, ETDH y educación continuada. Con más de 6.000 cupos disponibles, la entidad invita a los aspirantes a revisar cuidadosamente los requisitos y calendarios establecidos para cada modalidad.

Inscripciones: única vía oficial y fechas límite por tipo de estudio

El proceso de registro solo puede hacerse a través del sitio web icetex.gov.co, donde los usuarios deben completar el formulario correspondiente a la línea de financiación que desean solicitar. La entidad recalca que no existen intermediarios y que cualquier trámite externo debe considerarse fraudulento.

Las fechas habilitadas para esta convocatoria son las siguientes:

Pregrado: del 24 de noviembre al 1 de diciembre de 2025 .



Posgrado en Colombia o en el exterior: del 1 al 19 de diciembre de 2025 .



ETDH, diplomados, certificaciones y cursos de bilingüismo: del 19 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026 .



Este año, la oferta incluye condiciones especiales gracias al programa Alianza + Futuro, el cual ofrece tasas diferenciales para facilitar el acceso a estudios superiores o de actualización profesional.

Le puede interesar: Rafaela Cortés presentó agenda de desarrollo del Meta ante la CEPAL

Las opciones de crédito para cada nivel académico

Pregrado: varios planes según el perfil del estudiante

Para quienes van a iniciar o continuar estudios universitarios, el Icetex habilitó el Plan Flexible, el Plan Equilibrio y el Plan Ágil, tres modalidades que se ajustan a distintas capacidades económicas.

Además, quienes estudien en instituciones públicas pueden solicitar un crédito de sostenimiento, destinado a cubrir gastos básicos durante el semestre académico.

ETDH: cobertura desde el primer semestre

Los programas de educación técnica y de desarrollo humano deben estar registrados en el SIET. El crédito puede financiar hasta 2 SMMLV, con la obligación de pagar el 30 % mientras se estudia y el 70 % restante al finalizar la formación.

Educación continuada: actualización profesional

Diplomados, certificaciones y cursos de idiomas también hacen parte de la convocatoria. Pueden postular quienes hayan cursado cinco semestres en programas técnicos, tecnológicos o profesionales.

Estas líneas están diseñadas para impulsar la competitividad laboral de estudiantes y graduados.

Posgrados: condiciones para Colombia y el exterior

En programas nacionales, los beneficiarios deben cubrir el 40 % de la deuda durante sus estudios.

Quienes cursen especialidades médicas podrán pagar únicamente el 20 % mientras se forman.

Para quienes viajen al exterior, el Icetex financiará hasta 25.000 USD para matrícula y 12.500 USD para sostenimiento, con el compromiso de reembolsar al finalizar el programa.

Renovación obligatoria: más de 100.000 estudiantes deben actualizar datos

La entidad también recordó que para el periodo 2026-1, más de 100.000 usuarios deberán completar el proceso de renovación de crédito antes del 6 de marzo de 2026. Este trámite exige:

Actualizar información personal,



Cargar documentos exigidos,



Confirmar datos en la plataforma oficial.



Todo el proceso es gratuito, y el Icetex advierte que no hay gestores autorizados. Cualquier intento de cobro debe reportarse al correo denunciatramitadores@icetex.gov.co.