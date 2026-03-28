Con un mensaje directo y cargado de preocupación, el director de la Policía Nacional, general William Rincón, lanzó una alerta al país por el aumento de la violencia contra los uniformados.

“Colombia no puede seguir perdiendo a sus policías”, señaló el alto oficial en una carta abierta en la que advierte sobre una ofensiva criminal sistemática contra la Fuerza Pública en distintas regiones del país.

La advertencia se da en medio de un panorama crítico: cerca de un centenar de policías han sido asesinados entre 2025 y lo corrido de 2026, muchos de ellos en ataques selectivos bajo modalidades como el denominado “plan pistola”, incluso cuando se encontraban fuera de servicio.

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Según la institución, estos hechos están siendo perpetrados por estructuras como el Clan del Golfo, las disidencias y el ELN, en una escalada que no solo golpea a la Fuerza Pública, sino que también pone en riesgo a la población civil.

En su pronunciamiento, Rincón hizo un llamado a rodear a los uniformados y a rechazar la violencia. “Cuidar a quienes nos cuidan no es solo un deber institucional, sino una responsabilidad colectiva”, afirmó, insistiendo en la necesidad de respaldo ciudadano.

El director también recordó que detrás de cada uniforme hay una historia y una familia, al tiempo que evocó hechos recientes como el atentado en Cauca, donde un ataque con explosivos contra una patrulla dejó un policía muerto, varios heridos y civiles afectados.

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La carta advierte que esta violencia tiene un impacto profundo y acumulado. Miles de integrantes de la Fuerza Pública han sido reconocidos como víctimas del conflicto armado en Colombia, lo que evidencia la dimensión del riesgo que enfrentan quienes ejercen labores de seguridad.

Pese a la gravedad del escenario, la Policía reiteró que continuará enfrentando el crimen en todo el país. “Honrar la memoria de nuestros policías es defender la vida, la dignidad y la democracia”, concluyó el general Rincón en su mensaje.