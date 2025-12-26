Ejército logra en 2025 histórica incautación de armas

El Ejército nacional logró incautar este año 919 fusiles, 2.320 pistolas y revólveres y 63 ametralladoras, lo que representa el mayor decomiso de armas de la última década, informaron este viernes fuentes castrenses.

"En 2025 alcanzamos la mayor incautación de armamento de los últimos 10 años con 919 fusiles, 2.320 pistolas y revólveres, 63 ametralladoras y más de 738.000 municiones de diferentes calibres", aseguró el comandante del Ejército, el general Luis Emilio Cardozo.



La incautación de este arsenal impidió que los grupos armados las utilizaran contra la población civil, la infraestructura y las tropas, según explicó el oficial al hacer un balance del accionar de las fuerzas de seguridad en su lucha contra el delito durante 2025.



Por otro lado, en la lucha contra las minas antipersonales, fueron neutralizadas —activadas de forma controlada— 5.972 unidades, lo que representa un incremento del 7 % frente a 2024.



Asimismo, se incautaron 4.747 artefactos explosivos, 342 medios de lanzamiento y más de 22 toneladas de explosivos.



"Cada mina neutralizada representa vidas salvadas", aseguró el alto mando militar.



Los resultados institucionales logrados en este año que culmina se enmarcan en el Plan de Campaña Ayacucho Plus, bajo el cual se han desarrollado seis iniciativas: Catatumbo, Perseo, Escudo del Norte, Cordillera, Ezequiel y sur de Bolívar.



Estas operaciones se ejecutan en zonas con fuerte presencia de grupos armados como las disidencias de las FARC, la guerrilla del ELN y el Clan del Golfo —la mayor estructura criminal del país—, organizaciones que buscan el control territorial para lucrarse del narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas, entre otras actividades ilícitas.

Finalmente, los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) capturaron este año a 1.020 personas vinculadas a la extorsión y el secuestro.



El general Cardozo recalcó que, gracias a las acciones del Gaula del Ejército, 280 personas recuperaron la libertad, "incrementando en más del 200 % la efectividad operacional frente a estos delitos de lesa humanidad que hoy afectan a nuestra sociedad".