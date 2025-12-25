La celebración de la Navidad en Colombia estuvo marcada por un amplio despliegue de seguridad y un balance positivo en varios indicadores de convivencia y protección de la vida. Según el reporte oficial de la Policía Nacional, durante la Nochebuena y el Día de Navidad se atendieron 30.326 llamadas de emergencia a la línea 123 en todo el territorio nacional.

Las llamadas estuvieron relacionadas principalmente con el uso indebido de pólvora, perturbaciones a la tranquilidad y otros comportamientos contrarios a la convivencia. Pese a los llamados a la mediación, las autoridades impusieron más de 398 comparendos por riñas y sanciones por ruidos molestos y afectaciones a la actividad económica.

En el marco del plan “Navidad con Propósito”, más de 183.000 policías fueron desplegados en ciudades, carreteras, zonas turísticas y terminales. Este acompañamiento se reflejó en una reducción del 20% en homicidios durante la celebración de Navidad frente al año anterior, así como una disminución del 21% en lesiones personales en el acumulado del mes.

En materia de movilidad, más de 911.000 vehículos se desplazaron por las vías nacionales durante el Día de Navidad. Las autoridades reportaron 25 siniestros viales, con una reducción del 20% en fallecidos frente a la misma fecha de 2024, resultado de los controles y campañas preventivas.

La Policía también destacó los resultados de la Patrulla Púrpura, con una reducción del 30% en casos de violencia intrafamiliar y del 50% en feminicidios durante diciembre, además de miles de actividades de acompañamiento y prevención dirigidas a mujeres, niños y niñas.

El balance incluyó operativos contra el licor adulterado, la incautación de pólvora ilegal y acciones de seguridad en zonas turísticas, con el objetivo de garantizar una temporada decembrina tranquila y proteger la vida de los ciudadanos.