Emergencia en el Mercado de Bazurto, en Cartagena, por incendio de bodega

Momentos de pánico y confusión se vivieron en la mañana de este jueves 25 de diciembre en el Mercado de Bazurto, uno de los principales centros de comercio de Cartagena, tras registrarse un incendio de grandes proporciones en el sector del Pasaje Comercial El Hueco, contiguo al pasaje La Colombiana.

La emergencia fue reportada a las 8:30 a. m. a través de la línea 119, cuando comerciantes y transeúntes notaron una densa columna de humo que salía de varias bodegas del sector. De acuerdo con el reporte preliminar, cuatro establecimientos comerciales dedicados a la venta de ropa y accesorios resultaron afectados por las llamas.

La situación generó alarma entre quienes se encontraban en el lugar, especialmente por tratarse de una fecha festiva en la que el mercado suele registrar una alta afluencia de personas. Algunos comerciantes intentaron evacuar mercancía mientras otros buscaban ponerse a salvo ante el rápido avance del fuego.

Gracias a la rápida reacción del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, la conflagración logró ser controlada antes de que se propagara a otros locales cercanos. Al lugar fueron desplazadas tres máquinas extintoras y más de 15 unidades, quienes trabajaron de manera coordinada para sofocar las llamas y evitar que alcanzaran establecimientos ubicados sobre la Avenida Pedro de Heredia.

A esta hora, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas, uno de los principales alivios tras la emergencia. Las unidades de bomberos permanecen en el sitio adelantando labores de enfriamiento y verificación de puntos calientes, con el fin de descartar cualquier riesgo de reactivación del fuego.

La atención del incidente contó además con el apoyo de la Policía Metropolitana de Cartagena, que acordonó la zona para facilitar las labores de los organismos de socorro, y de equipos de Gestión del Riesgo, encargados de evaluar las condiciones de seguridad estructural de los locales afectados.

Este incendio ocurre a pocos metros de donde, el pasado 21 de octubre, otra emergencia similar destruyó por completo el almacén “El Rey de las Promociones”, lo que vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por las condiciones de seguridad en esta zona comercial.

Mientras avanzan las evaluaciones técnicas, las autoridades de tránsito mantienen cierres preventivos en un carril de la Avenida Pedro de Heredia, con el objetivo de garantizar la movilidad y la seguridad mientras se completa el balance total de los daños ocasionados por el incendio.