Inicio
Regiones

Emergencia en el Mercado de Bazurto, en Cartagena, por incendio de bodega

Jue, 25/12/2025 - 11:42
Un incendio de grandes proporciones se registró la mañana del 25 de diciembre en el Mercado de Bazurto, afectando bodegas del sector El Hueco sin dejar heridos.
Incendio en el Mercado de Bazurto, en Cartagena.
Créditos:
Captura de pantalla.

Momentos de pánico y confusión se vivieron en la mañana de este jueves 25 de diciembre en el Mercado de Bazurto, uno de los principales centros de comercio de Cartagena, tras registrarse un incendio de grandes proporciones en el sector del Pasaje Comercial El Hueco, contiguo al pasaje La Colombiana.

La emergencia fue reportada a las 8:30 a. m. a través de la línea 119, cuando comerciantes y transeúntes notaron una densa columna de humo que salía de varias bodegas del sector. De acuerdo con el reporte preliminar, cuatro establecimientos comerciales dedicados a la venta de ropa y accesorios resultaron afectados por las llamas.

La situación generó alarma entre quienes se encontraban en el lugar, especialmente por tratarse de una fecha festiva en la que el mercado suele registrar una alta afluencia de personas. Algunos comerciantes intentaron evacuar mercancía mientras otros buscaban ponerse a salvo ante el rápido avance del fuego.

Gracias a la rápida reacción del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, la conflagración logró ser controlada antes de que se propagara a otros locales cercanos. Al lugar fueron desplazadas tres máquinas extintoras y más de 15 unidades, quienes trabajaron de manera coordinada para sofocar las llamas y evitar que alcanzaran establecimientos ubicados sobre la Avenida Pedro de Heredia.

A esta hora, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas, uno de los principales alivios tras la emergencia. Las unidades de bomberos permanecen en el sitio adelantando labores de enfriamiento y verificación de puntos calientes, con el fin de descartar cualquier riesgo de reactivación del fuego.

La atención del incidente contó además con el apoyo de la Policía Metropolitana de Cartagena, que acordonó la zona para facilitar las labores de los organismos de socorro, y de equipos de Gestión del Riesgo, encargados de evaluar las condiciones de seguridad estructural de los locales afectados.

Este incendio ocurre a pocos metros de donde, el pasado 21 de octubre, otra emergencia similar destruyó por completo el almacén “El Rey de las Promociones”, lo que vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por las condiciones de seguridad en esta zona comercial.

Mientras avanzan las evaluaciones técnicas, las autoridades de tránsito mantienen cierres preventivos en un carril de la Avenida Pedro de Heredia, con el objetivo de garantizar la movilidad y la seguridad mientras se completa el balance total de los daños ocasionados por el incendio.

Creado Por
Sandra Vargas
Cartagena
Coyuntura Nacional
Noticias Colombia
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Regiones
Emergencia en el Mercado de Bazurto, en Cartagena, por incendio de bodega
Incendio en el Mercado de Bazurto, en Cartagena.
Un incendio de grandes proporciones se registró la mañana del 25 de diciembre en el Mercado de Bazurto, afectando bodegas del sector El Hueco sin dejar heridos.
Entretenimiento
Lluvia de críticas a Diana Ángel por defender a Petro
Diana Ángel defiende a Petro
Diana Ángel celebró la jornada nocturna del presidente Petro y se convirtió en blanco de fuertes críticas.
Bogotá
Así funcionará TransMilenio el 25 de diciembre y el 1 de enero de 2026
TransMilenio en Bogotá.
TransMilenio anunció ajustes temporales en rutas zonales durante el 25 de diciembre y el 1 de enero, así como en otras fechas festivas por menor demanda de usuarios.
Bogotá
Lanzan alianza que beneficia a hogares bogotanos ante emergencias domésticas
Bogotá
La Empresa de Acueducto de Bogotá anunció una estrategia que promueve la factura virtual y ofrece apoyo en emergencias domésticas a los usuarios.