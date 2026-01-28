La Fiscalía General de la Nación abrió investigación contra el exciclista colombiano Luis Alberto Herrera Herrera, más conocido como Lucho Herrera, y su hermano Rafael Herrera Herrera por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro ciudadanos en zona rural de Fusagasugá, Cundinamarca, hechos ocurridos el 23 de octubre de 2002.

Según informó el ente investigador, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos asumió el caso tras recopilar elementos materiales probatorios que indicarían que los investigados habrían contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare para que se llevaran en contra de su voluntad a un grupo de personas que habitaban predios cercanos a las propiedades de la familia Herrera Herrera.

Le puede interesar: Lucho Herrera niega graves acusaciones en su contra.

La Fiscalía señaló que dos de las víctimas fueron halladas en 2008 en un terreno ubicado en Silvania, Cundinamarca. Sus cuerpos fueron identificados plenamente y entregados a sus familiares en diciembre de 2025, luego de que el Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas, GRUBE, obtuviera las muestras biológicas necesarias. Las autoridades continúan la búsqueda de las otras dos personas reportadas como desaparecidas.

Por estos hechos, los hermanos Herrera Herrera serán vinculados formalmente mediante diligencia de indagatoria, programada para el próximo 6 de febrero, por el delito de desaparición forzada. De manera adicional, la Fiscalía informó que Rafael Herrera también es investigado por el delito de acceso carnal violento, en un caso de abuso sexual contra una menor de edad que fue conocido en el marco de esta investigación.