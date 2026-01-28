Inicio
Colombia

Lucho Herrera y su hermano, investigados por presunta desaparición forzada

Mié, 28/01/2026 - 09:41
La Fiscalía General de la Nación abrió investigación por la desaparición de cuatro personas en zona rural de Fusagasugá, ocurrida en 2002, y anunció diligencias de indagatoria para febrero.
Lucho Herrera, ganador en el Alpe d'Huez en el Tour de Francia 1984.
Créditos:
RMC y Mundo Ciclístico

La Fiscalía General de la Nación abrió investigación contra el exciclista colombiano Luis Alberto Herrera Herrera, más conocido como Lucho Herrera, y su hermano Rafael Herrera Herrera por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro ciudadanos en zona rural de Fusagasugá, Cundinamarca, hechos ocurridos el 23 de octubre de 2002.

Según informó el ente investigador, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos asumió el caso tras recopilar elementos materiales probatorios que indicarían que los investigados habrían contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare para que se llevaran en contra de su voluntad a un grupo de personas que habitaban predios cercanos a las propiedades de la familia Herrera Herrera.

 

La Fiscalía señaló que dos de las víctimas fueron halladas en 2008 en un terreno ubicado en Silvania, Cundinamarca. Sus cuerpos fueron identificados plenamente y entregados a sus familiares en diciembre de 2025, luego de que el Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas, GRUBE, obtuviera las muestras biológicas necesarias. Las autoridades continúan la búsqueda de las otras dos personas reportadas como desaparecidas.

Por estos hechos, los hermanos Herrera Herrera serán vinculados formalmente mediante diligencia de indagatoria, programada para el próximo 6 de febrero, por el delito de desaparición forzada. De manera adicional, la Fiscalía informó que Rafael Herrera también es investigado por el delito de acceso carnal violento, en un caso de abuso sexual contra una menor de edad que fue conocido en el marco de esta investigación.

Colombia
Lucho Herrera
Fiscalía General de la Nación
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Avión de Satena desapareció del radar mientras cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña
Avión de Satena.
La Aeronáutica Civil activó protocolos de emergencia tras perder contacto con una aeronave de Satena que volaba hacia Ocaña con 15 personas a bordo.
Política
Diana Osorio, la mujer que podría saltar a la Presidencia
Diana - Osorio-llegada-arena-política
De una infancia marcada por el trabajo a la vida pública, la historia de Diana Osorio hoy despierta nuevas preguntas.
Política
Partido del Trabajo desmiente aval presidencial a Diana Osorio
Aval en disputa: el PTC niega respaldo a Diana Osorio
El Partido del Trabajo negó haber avalado a Diana Osorio tras la circulación de un documento. El trasfondo incluye el debate por consultas del 8 de marzo.
Entretenimiento
¿Se acabó el amor? Carmen Villalobos estaría soltera
Carmen- Villalobos-soltera
Las redes no perdonan y cada detalle reciente de la actriz desató el chisme de una ruptura inesperada.