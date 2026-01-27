El Ministerio de Salud hizo un llamado a los colombianos a reforzar la vacunación contra la fiebre amarilla y a no ingresar a zonas endémicas sin contar con la inmunización correspondiente, especialmente cuando han pasado más de diez años desde la última dosis.

La entidad recordó que, aunque el brote registrado en el país fue contenido, el virus permanece de forma permanente en territorios específicos, por lo que la vacunación y la vigilancia deben mantenerse de manera permanente. Departamentos como Amazonas, Caquetá, Huila y Putumayo han sido históricamente zonas donde el virus circula de manera activa.

En el marco de la emergencia sanitaria, el Ministerio informó que desde julio de 2025 se evidenció una disminución progresiva de los casos y que durante agosto se registraron varias semanas consecutivas sin nuevos reportes, resultado atribuido al fortalecimiento de la vacunación, el seguimiento permanente en los territorios y las acciones de control del mosquito transmisor.

Balance oficial

Desde el inicio de la emergencia se han confirmado 79 casos de fiebre amarilla, de los cuales 36 terminaron en muerte, lo que demuestra que se trata de una enfermedad grave y potencialmente mortal cuando las personas no están vacunadas. El Ministerio reiteró que la vacunación es la medida más efectiva para prevenir muertes evitables.

En el departamento del Tolima, el brote registrado en 2024 fue contenido mediante el aumento de la vacunación y el seguimiento permanente de los casos. Sin embargo, el virus continúa circulando de manera natural en zonas específicas, especialmente en el oriente del departamento, lo que hace necesario mantener las medidas de prevención tanto para residentes como para visitantes.

Durante 2026, la mayoría de los casos se ha presentado en personas no vacunadas que viajaron desde departamentos como Cundinamarca, Norte de Santander, Boyacá y Bogotá hacia zonas donde el virus circula activamente, principalmente en temporadas de fiestas y días festivos. Según el Ministerio, el principal riesgo actual es viajar a zonas endémicas sin estar vacunado.

Desde septiembre de 2024, el Ministerio de Salud, junto con el Instituto Nacional de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, las autoridades territoriales, las EPS y aliados estratégicos, puso en marcha un plan de respuesta integral para asegurar recursos, detectar casos oportunamente, aumentar la vacunación, fortalecer los servicios de salud y brindar información clara a la población.

Gracias a este trabajo conjunto, se han aplicado más de cinco millones de dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla en todo el país. En municipios de muy alto riesgo, más del 95 por ciento de la población residente está vacunada. En zonas de alto riesgo, la cobertura alcanza cerca del 50 por ciento y en zonas de bajo riesgo el 31 por ciento.

Normativa puesta en marcha

Con el fin de reforzar la protección y evitar mensajes confusos, el Ministerio expidió la Circular Externa 001 de 2026, que establece lineamientos claros para la vacunación. Entre ellos, se indica la aplicación de una dosis de refuerzo únicamente para personas que residan o planeen viajar a zonas de riesgo cuando hayan pasado más de diez años desde su última vacunación.

La entidad aclaró que la vacuna contra la fiebre amarilla sí funciona y que, en la mayoría de las personas, una sola dosis protege de por vida. El refuerzo corresponde a una medida adicional de protección en territorios específicos con mayor riesgo de exposición.

El Ministerio reiteró que toda persona que planee viajar a zonas de riesgo debe vacunarse con al menos diez días de anticipación. En Colombia existen más de 3.000 puntos de vacunación donde la inmunización se aplica de manera gratuita, segura y sin barreras, sin importar la afiliación al sistema de salud, la nacionalidad o el estatus migratorio