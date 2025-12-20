El Icetex abrió nuevas convocatorias de créditos para certificaciones en idiomas

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) abrió las etapas de solicitud para que colombianos accedan a programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) y educación continuada, como certificaciones, diplomados y estudios en bilingüismo dentro del país.

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 16 de enero de 2026 y permitirá financiar estudios que se cursarán durante el primer semestre de ese año, ampliando la oferta de crédito educativo más allá de los programas tradicionales de pregrado.

Esta línea está dirigida a estudiantes que ya cursan programas técnicos, tecnológicos o profesionales y que tengan al menos cinco semestres aprobados en instituciones de educación superior con reconocimiento del Ministerio de Educación. En el caso de estudios en idiomas, podrán postularse también bachilleres titulados, siempre que estén admitidos en una institución con convenio vigente con el Icetex.

Condiciones de financiación y requisitos

Uno de los aspectos clave de esta convocatoria es el esquema de financiación, diseñado para ajustarse a las condiciones económicas de los estudiantes. Quienes accedan al crédito deberán pagar el 30 % del valor mientras estudian, y el 70 % restante una vez finalicen su formación.

Para los aspirantes a programas ETDH en el primer semestre de 2026, será obligatorio estar admitidos en instituciones reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional y registradas en el Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (SIET).

Según el presidente del Icetex, Álvaro Urquijo, estas oportunidades hacen parte de una estrategia de diversificación del crédito educativo. “Estas nuevas líneas reflejan que estamos atendiendo las necesidades educativas de las y los colombianos y las exigencias del sector productivo”, afirmó.

Avanza la condonación de créditos educativos

En paralelo a la apertura de esta convocatoria, el Ministerio de Educación confirmó una nueva jornada de condonación de créditos del Icetex. En esta fase, 1.192 estudiantes fueron beneficiados con la eliminación parcial o total de sus deudas, como parte de la política de alivios financieros para quienes enfrentan dificultades económicas.

En total, ya se han condonado 154.867 créditos educativos, y el objetivo del Gobierno es llegar a 200.000 estudiantes beneficiados en 2026. El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, aseguró que en la ley de presupuesto del próximo año se destinaron recursos para continuar con subsidios de tasas y procesos de condonación.

Criterios de selección y enfoque social

La selección de los beneficiarios se realiza mediante una valoración prioritaria. El presidente de la Central de Inversiones (CISA), Nicolás Corso Salamanca, explicó que se da prelación a víctimas del conflicto armado, personas desplazadas, madres cabeza de hogar y estudiantes clasificados en Sisbén 1 y 2.

Le recomendamos: Alivios transitorios del ICETEX 2025: beneficios y requisitos

Además, se busca liberar de cargas financieras a estudiantes que, aun estando en programas de gratuidad, mantienen créditos activos. “La idea es condonarlos para que esa carga se les pueda liberar”, señaló Corso Salamanca.

Reforma y transformación del Icetex

Finalmente, el ministro de Educación reiteró que el Icetex enfrentará un proceso de transformación institucional. Según explicó, la instrucción presidencial es “volverlo a su origen”, como una entidad que ofrece créditos de manera libre y no como una obligación para acceder a la educación superior.

Con estas medidas, el Gobierno busca combinar nuevas oportunidades de financiamiento con alivios reales para miles de estudiantes, garantizando que el acceso a la educación no se convierta en una barrera para el desarrollo personal y profesional de los jóvenes colombianos.