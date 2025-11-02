Inicio
Alivios transitorios del ICETEX 2025: beneficios y requisitos

Dom, 02/11/2025 - 08:00
Conozca los alivios transitorios del ICETEX 2025: condonación del 75% de intereses, suspensión de pagos y giros adicionales.
El ICETEX brinda alivios para deudores en mora o desempleados.
Créditos:
Archivo particular

El ICETEX continúa ofreciendo soluciones financieras a miles de estudiantes colombianos que acceden a créditos educativos para cursar estudios técnicos, tecnológicos o universitarios. Sin embargo, debido a diversas circunstancias —como el desempleo o problemas de salud— algunos beneficiarios no logran cumplir puntualmente con sus pagos.
Para estos casos, la entidad ha creado una línea de alivios transitorios del ICETEX, que busca ofrecer alternativas flexibles y temporales para facilitar la normalización de las obligaciones financieras.

¿Qué son los alivios transitorios del ICETEX?

Los alivios transitorios son mecanismos implementados por el ICETEX para apoyar a los deudores que enfrentan dificultades económicas o personales.
Entre los más comunes se encuentran:

  • Interrupción temporal de pagos por desempleo o enfermedad grave.
     
  • Giros adicionales para estudiantes que aún no han finalizado su programa académico.
     
  • Reducción transitoria de la tasa de interés.
     
  • Condonación parcial de intereses o incluso del capital adeudado.
     

Estos beneficios permiten a los usuarios reorganizar sus finanzas sin perder su historial crediticio ni su acceso a futuros programas de financiación.

¿Quiénes pueden acceder a estos alivios?

Los alivios transitorios del ICETEX están disponibles para diferentes grupos de beneficiarios:

  • Estudiantes en etapa de estudios que hayan agotado los giros de su crédito y necesiten recursos adicionales para matrícula o sostenimiento.
     
  • Deudores en mora con atrasos entre 61 y 90 días, quienes pueden recibir condonación de intereses.
     
  • Personas desempleadas, que pueden solicitar la suspensión temporal de cuotas mientras regularizan su situación laboral.
     

Estas medidas buscan prevenir el deterioro financiero de los usuarios y evitar que caigan en moras prolongadas.

Cómo solicitar los alivios transitorios del ICETEX

El proceso de solicitud depende del tipo de alivio que se requiera:

  • Para interrupción temporal de pagos:
     
    • Leer el instructivo oficial del ICETEX.
       
    • Diligenciar el formato de solicitud de prórroga o interrupción.
       
    • Radicar la documentación a través de la Ventana Digital del ICETEX.
       
  • Para giros adicionales:
     
    • Reunir los documentos exigidos por la entidad.
       
    • Presentarlos oficialmente ante el ICETEX.
       
    • Consultar los requisitos específicos según el programa académico y tipo de crédito.

¿Qué beneficios ofrecen los alivios transitorios?

Los usuarios que acceden a estos programas pueden obtener:

  • Condonación del 75% de los intereses corrientes y de mora vencidos.
     
  • Posibilidad de pago de la deuda en una o dos cuotas consecutivas para ponerse al día.
     

Estos alivios suelen otorgarse por un período de hasta seis meses, y pueden ser solicitados por el titular del crédito, su deudor solidario o un apoderado.

Otros programas y beneficios del ICETEX

El Plan de Oportunidades reconoce a los beneficiarios con buen comportamiento de pago o que han participado en actividades de labor social, otorgándoles condonaciones parciales del capital por pago anticipado.

Asimismo, los beneficiarios del Programa de Protección Constitucional cuentan con un mecanismo transitorio especial, si su crédito fue aprobado bajo esta línea pero no se certificó su condición de discapacidad.

Actualmente, se debate en el Senado de la República un proyecto de ley que propone la condonación del 100% de los intereses moratorios, reducción parcial del capital, y acuerdos de pago con tasas preferenciales para los deudores del ICETEX que enfrentan dificultades para continuar con sus pagos.

 

