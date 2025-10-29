El pasado 28 de octubre de 2025, el City Campus del Politécnico Gran Colombiano fue escenario de la presentación oficial del libro “Mujeres Guerreras que Buscan la Paz”, una obra que reivindica el papel de las mujeres en los procesos de reconciliación y memoria en Colombia.

El evento contó con la participación de Carolina Mejía Díaz, asesora en comunicación política y asuntos de género, y de Ángela María Escobar, víctima del conflicto armado y una de las 12 protagonistas del libro, reconocida por su trabajo en la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales.

La presentación se desarrolló en el marco de la Semana Internacional del Desarme, promovida por la ONU, con el propósito de resaltar el aporte simbólico y práctico de las mujeres en los procesos de desarme y reconstrucción social.

