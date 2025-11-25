Para millones de mujeres en Colombia, recibir una llamada desconocida dejó de ser una simple molestia para convertirse en una amenaza. Nueve de cada diez han sido víctimas de acoso telefónico, ya sea por llamadas o mensajes con contenido sexual o inapropiado no solicitado.

El estudio muestra que el 64 por ciento de los contactos proviene de números desconocidos, lo que dificulta identificar o denunciar a los agresores. Además, una de cada cuatro mujeres recibe este acoso varias veces al mes, lo que genera un estado de alerta permanente.

El fenómeno tiene patrones claros. Los viernes y sábados son los días con más casos, con el 28 por ciento y el 35 por ciento, respectivamente. Las noches concentran la mayor actividad: el 47 por ciento de las llamadas o mensajes ocurre entre las 8:00 p. m. y la medianoche.

Las consecuencias emocionales también son contundentes. El 50 por ciento siente rabia y el 42 por ciento miedo, lo que ha llevado a muchas mujeres a evitar contestar números desconocidos.

El análisis fue realizado por Truecaller, aplicación líder en identificación de llamadas y bloqueo de spam. Su investigación busca visibilizar la violencia digital y promover mayor seguridad en las comunicaciones, especialmente en noviembre, mes del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, declarado por la ONU.

El informe confirma que el acoso telefónico es una forma de violencia que se ha normalizado y que afecta la vida diaria de millones de mujeres. Las cifras son claras: el país necesita medidas urgentes para proteger a las usuarias y frenar este tipo de agresiones.