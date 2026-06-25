El Pacto Histórico se declara en oposición a Abelardo De La Espriella

La bancada del Pacto Histórico anunció que se declarará en oposición al Gobierno de Abelardo De La Espriella, que iniciará el 7 de agosto. La decisión activa derechos en el Congreso y marca el nuevo papel de la colectividad tras perder la Presidencia.

¿El Pacto fija su lugar frente al nuevo Gobierno?

La bancada del Pacto Histórico fijó su posición frente al Gobierno entrante de Abelardo De La Espriella y anunció que actuará como partido de oposición durante el próximo periodo presidencial. La decisión fue tomada en coordinación con la Dirección Nacional Provisional de la colectividad.

En su pronunciamiento, el partido señaló que ejercerá control político sobre las decisiones del nuevo Gobierno y que defenderá en el Congreso las reformas y políticas impulsadas durante la administración del presidente saliente Gustavo Petro.

La colectividad mencionó asuntos como reforma agraria, derechos laborales y pensionales, educación pública, paz, libertades democráticas y justicia social. Según la bancada, esos temas harán parte de su agenda legislativa y de su actuación frente al Ejecutivo.

La declaración se produce después de que el Consejo Nacional Electoral confirmara oficialmente la elección de De La Espriella como presidente de Colombia y de José Manuel Restrepo como vicepresidente. El resultado dejó a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, en el segundo lugar de la contienda presidencial.

¿Qué cambia en el Congreso?

La decisión no solo tiene un efecto político. Al declararse en oposición, el Pacto Histórico puede acceder a las garantías previstas en el Estatuto de la Oposición, entre ellas participación en mesas directivas, acceso a información oficial, derecho de réplica y espacios para fijar agenda legislativa.

Por esa razón, la bancada también definió congresistas compromisarios para avanzar en acuerdos sobre la conformación de las mesas directivas del Congreso durante los próximos cuatro años.

En la Cámara de Representantes fueron designados, entre otros, Aída Quilcué, Gabriel Becerra, Heráclito Landínez, María del Mar Pizarro, Jorge Augusto Palacio, Andrea Vargas, Alejandro Toro, Natalia Moreno y Jaime Santamaría.

En el Senado estarán Diana Carolina Corcho, Agmeth Escaf, Sandra Chindoy, Esmeralda Hernández, Pedro Flórez, Carlos Benavides y Cristian Gómez.

La participación en mesas directivas será uno de los primeros puntos de disputa institucional entre las fuerzas políticas que respaldarán al nuevo Gobierno, las bancadas independientes y los partidos que se declaren en oposición.

El nuevo Congreso deberá definir esas posiciones en el inicio de la legislatura, mientras el Gobierno de De La Espriella prepara su posesión para el 7 de agosto. Desde ese momento, el Pacto Histórico pasará de ser fuerza de Gobierno a ejercer control político desde el Legislativo.