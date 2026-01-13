Entregan cuerpos de Yeison Jiménez y acompañantes tras necropsias

El proceso forense por el accidente aéreo que causó la muerte del cantante Yeison Jiménez llegó a su fin en las últimas horas. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que concluyó todos los estudios de necropsia, logró la identificación plena de las víctimas y realizó la entrega total de los cuerpos a sus familiares, un paso determinante dentro de la investigación.

Luego del siniestro ocurrido entre Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá, los cuerpos del artista y de sus acompañantes fueron trasladados a Bogotá para la realización de los procedimientos especializados. En la sede principal de Medicina Legal, los peritos adelantaron análisis técnico-científicos y médico-legales con el objetivo de establecer con certeza las causas de muerte y apoyar el esclarecimiento de los hechos.

En un comunicado oficial, la entidad informó que “culminaron los procedimientos relacionados con el accidente aéreo ocurrido en Boyacá”, precisando que el trabajo permitió confirmar la identidad de todas las personas fallecidas.

Identificación completa y entrega a los familiares

Uno de los retos principales fue la recuperación de los cuerpos, realizada por investigadores del CTI de la Fiscalía en condiciones complejas debido a la magnitud del impacto. Gracias a los estudios forenses practicados en Bogotá, se logró la identificación plena de la totalidad de los cuerpos ingresados, lo que permitió avanzar con la entrega formal.

“Una vez finalizado el abordaje médico-legal, todos los cuerpos fueron entregados a sus familiares, en coordinación con las autoridades”, indicó Medicina Legal, subrayando que este proceso se desarrolló conforme a los protocolos establecidos.