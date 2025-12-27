Este lunes habrá debate sobre la emergencia económica

La declaratoria de emergencia económica en Colombia será el centro del debate de control político que adelantará el Senado de la República el próximo lunes 29 de diciembre a las 10:00 de la mañana, según determinó la mesa directiva de la corporación.

De acuerdo con fuentes del Congreso, todos los ministros del Gobierno Nacional serán citados a la sesión para que expliquen los alcances del decreto de emergencia, una medida que ha generado amplia controversia al buscar recaudar nuevos impuestos tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Legislativo.

La citación fue posible luego de que la plenaria del Senado aprobara, en las últimas horas, una proposición que autoriza la convocatoria formal del debate, pese a encontrarse el Congreso en receso legislativo.

Control político en receso legislativo

El presidente del Senado, Lidio García, había anticipado que la función de control político no se suspende durante el receso y pidió al Gobierno presentar de manera oportuna el informe correspondiente a la declaratoria de emergencia económica.

“No tenemos ningún problema en hacer control político en el momento que sea necesario. Lo trascendental es que el país conozca qué piensa el Senado y cuál es el control que estamos haciendo a cada una de las iniciativas del Gobierno”, afirmó el congresista.

García también respondió de manera contundente a declaraciones de algunos ministros, quienes señalaron que el Congreso no ejercía su función de control. “El Congreso no es ninguna vaca muerta”, dijo, y reiteró que el Legislativo está dispuesto a cumplir su deber institucional cuando sea requerido.

Ascensos de la Fuerza Pública, en la agenda

Además del debate sobre la emergencia económica, la sesión del 29 de diciembre incluirá la votación de los ascensos de la Fuerza Pública, los cuales fueron anunciados durante las sesiones extraordinarias realizadas este viernes.

Este debate será clave para definir el futuro político y jurídico de la emergencia económica decretada por el Gobierno, así como para medir el pulso entre el Ejecutivo y el Legislativo en medio de un escenario fiscal y político complejo para el país.