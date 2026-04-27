Esto dijo Vanti tras denuncia por revisión de gas sospechosa en Bogotá

Una situación registrada en Bogotá durante una revisión obligatoria de gas encendió las alarmas sobre posibles irregularidades en este tipo de procedimientos. Lo que parecía una visita técnica rutinaria terminó generando desconfianza por el comportamiento del trabajador encargado.

El caso ha puesto sobre la mesa la necesidad de extremar precauciones en medio de trámites cotidianos que, aunque habituales, pueden ser utilizados para cometer engaños.

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Una visita técnica que generó dudas

De acuerdo con el testimonio conocido, la inspección fue realizada por un técnico vinculado a una empresa autorizada por Vanti. La usuaria se encontraba sola en su apartamento cuando permitió el ingreso para llevar a cabo la revisión.

Durante el procedimiento, el trabajador revisó el calentador y le pidió que encendiera la ducha para verificar el funcionamiento del sistema, una indicación que parecía parte del protocolo habitual.

Mientras la mujer se dirigía al baño, el técnico permaneció solo en el área del equipo. Según la denuncia, en ese instante habría manipulado el calentador, realizando ajustes sin autorización, entre ellos aflojar algunos tornillos.

Aunque la acción no fue evidente en ese momento, posteriormente generó consecuencias en el resultado de la inspección.