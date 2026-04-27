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Fiscalía imputará cargos a la actriz Yeimy Paola Vargas: ¿por qué?

Lun, 27/04/2026 - 18:02
La audiencia fue programada para el 30 de abril, en medio de una investigación por presuntas irregularidades en documentos usados para contratación pública.
Fiscalía imputará cargos a la actriz Yeimy Paola Vargas: ¿por qué?
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Redes sociales Yeimy Paola Vargas

La Fiscalía General de la Nación imputará cargos a la actriz y exreina de belleza Yeimy Paola Vargas por el presunto delito de falsedad en documento público. La audiencia fue programada para el próximo jueves 30 de abril, como parte de una investigación relacionada con contratos estatales en Cartagena.

El proceso se originó tras la detección de inconsistencias en documentos académicos que Vargas habría presentado para vincularse al Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC). Según el ente acusador, estos soportes le habrían permitido acreditar un nivel de formación superior y acceder a mejores condiciones económicas en contratos suscritos durante 2025.

De acuerdo con la Fiscalía, el documento en cuestión certificaba que la actriz era tecnóloga en actuación y teatro, título que supuestamente habría sido expedido por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga. Sin embargo, las verificaciones realizadas evidenciaron varias irregularidades.

¿Qué encontró la Fiscalía contra Yeimy Paola Vargas?

Entre los hallazgos se encuentran diferencias en la tipografía del nombre dentro del acta, la ausencia de registro de Vargas en las bases oficiales de la institución y un formato de diploma que no coincide con los documentos auténticos emitidos por esa entidad.

Estos elementos sustentan la hipótesis de una posible falsedad material. Como consecuencia, un primer contrato que tenía una duración de nueve meses y un valor cercano a los 55 millones de pesos fue suspendido.

A pesar de la polémica, la Alcaldía de Cartagena volvió a contratar a Vargas en 2026 por aproximadamente 18 millones de pesos. En esta ocasión, la artista presentó una hoja de vida sin el documento académico cuestionado y fue vinculada bajo el perfil de bachiller.

Desde la administración local se ha reiterado que la contratación se realizó respetando el principio de presunción de inocencia, dado que no existe una inhabilidad legal vigente en su contra.

La Fiscalía también evalúa la posible responsabilidad de funcionarios del IPCC encargados de revisar los requisitos contractuales, con el fin de establecer si hubo fallas u omisiones en los procesos de verificación. Dentro del material probatorio, además, figura una certificación relacionada con cursos de transparencia y lucha contra la corrupción, un elemento que ha llamado la atención dentro del expediente.

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