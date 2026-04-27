Diana Ángel revive su historia con Jacques Toukhmanian: “Nos peleamos, nos reconciliamos”

La actriz colombiana Diana Ángel volvió a captar la atención de sus seguidores tras compartir una fotografía junto a su expareja, el también actor Jacques Toukhmanian, con quien recordó la historia sentimental que vivieron años atrás.

La publicación, realizada en su cuenta de Instagram, revivió una relación que marcó una etapa importante en su vida personal y profesional. En el mensaje que acompañó la imagen, la artista describió la evolución de ese vínculo, que pasó del amor a la amistad.

“Fuimos novios, nos peleamos, nos reconciliamos, nos hicimos amigos y ahora somos familia. 26 años de historia que nos han hecho querernos más y más”, escribió Ángel, destacando el cariño y la admiración que mantiene hacia su expareja.