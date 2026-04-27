Diana Ángel revive su historia con Jacques Toukhmanian: “Nos peleamos, nos reconciliamos”

La actriz colombiana Diana Ángel volvió a captar la atención de sus seguidores tras compartir una fotografía junto a su expareja, el también actor Jacques Toukhmanian, con quien recordó la historia sentimental que vivieron años atrás.
La publicación, realizada en su cuenta de Instagram, revivió una relación que marcó una etapa importante en su vida personal y profesional. En el mensaje que acompañó la imagen, la artista describió la evolución de ese vínculo, que pasó del amor a la amistad.
“Fuimos novios, nos peleamos, nos reconciliamos, nos hicimos amigos y ahora somos familia. 26 años de historia que nos han hecho querernos más y más”, escribió Ángel, destacando el cariño y la admiración que mantiene hacia su expareja.
La actriz también resaltó las cualidades de Toukhmanian, a quien calificó como un referente en su vida. “Te quiero y te admiro. Cada año logras ser ejemplo, consejero, espejo. ¡Larga vida a las amistades que se consolidan con los años!”, agregó.
El mensaje no pasó desapercibido para el actor, quien respondió públicamente a la publicación con palabras de afecto. “Qué belleza. Por encima del bien y del mal. Te adoro”, comentó, dejando en evidencia la cercanía que aún conservan.
La interacción entre ambos generó múltiples reacciones en redes sociales, donde seguidores destacaron la madurez con la que han manejado su relación a lo largo del tiempo.
Diana Ángel, reconocida por su trayectoria en la televisión colombiana y su presencia en plataformas digitales, continúa consolidando una conexión cercana con su audiencia, que sigue de cerca tanto su carrera artística como los momentos personales que decide compartir.