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Ecuador y Colombia incautaron 900 kilos de droga que pertenecerían a disidencias

Lun, 27/04/2026 - 17:22
El operativo se realizó en medio de la guerra comercial entre Ecuador y Colombia, que inició en febrero pasado.
Incautación de droga.
Créditos:
X de ministro John Reimberg.

Una operación entre la Policía de Ecuador y Colombia permitió la incautación de 900 kilos de clorhidrato de cocaína en una zona del departamento del Cauca, en medio de la guerra comercial en la que están inmersos ambos países, informó el ministro ecuatoriano de Interior, John Reimberg.

El funcionario señaló en su cuenta de la red social X que el operativo se ejecutó en el municipio de El Tambo (Cauca) donde también se decomisaron 184 galones de cocaína en suspensión y otros estupefacientes que pertenecerían al grupo criminal 'Carlos Patiño', que denominó como "una de las facciones más violentas de la disidencia de las" extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

"Esta economía criminal transnacional está dedicada a la producción y posterior envío de cocaína desde Colombia hacia Ecuador, teniendo como destino final Centro y Norteamérica", escribió Reimberg.

El operativo se realizó en medio de la guerra comercial entre Ecuador y Colombia, que inició en febrero pasado el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, con la imposición de la "tasa de seguridad" del 30 % a las importaciones colombianas, ante una supuesta falta de acciones del Gobierno vecino en la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad en la frontera.

Del 30 % de aranceles entre ambos países, Ecuador escaló desde marzo a tasas del 50 %, a la vez que Colombia cerró su frontera terrestre al ingreso de una serie de productos ecuatorianos, entre ellos el arroz y el banano, fruto estrella de las exportaciones de Ecuador.

Colombia también cortó la interconexión eléctrica con Ecuador, que respondió con un incremento de 3 a 30 dólares el precio por barril del transporte de petróleo de la estatal colombiana Ecopetrol a través de uno de sus principales oleoductos.

La guerra comercial se intensificó hace unas semanas, después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó de "preso político" a Jorge Glas, el exvicepresidente de Rafael Correa (2007-2017) que cumple sentencias por corrupción en la cárcel de máxima seguridad de Ecuador.

Noboa anunció entonces que los aranceles subirían al 100 % desde el 1 de mayo, mientras que Petro señaló que "todo lo que sea necesario para Colombia" entrará a ese país con arancel del 0 %. 

Creado Por
Agencia EFE
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