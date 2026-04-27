Terrorismo antes de elecciones: así suben los ataques

Una base del Ministerio de Defensa permite revisar cómo se movieron los hechos de terrorismo en los meses previos a las elecciones presidenciales de 2018, 2022 y 2026. Los datos muestran aumentos en las ventanas preelectorales, aunque con diferencias importantes y advertencias metodológicas.

Los datos muestran repuntes antes de votar

Los meses previos a una elección presidencial no solo están marcados por la competencia entre candidatos. En varias regiones del país, también coinciden con hechos de violencia que inciden en el contexto territorial en el que se desarrolla la campaña.

Una revisión de la información estadística publicada por el Ministerio de Defensa muestra que, en las últimas tres elecciones presidenciales, los registros de terrorismo o actos de terrorismo tuvieron comportamientos distintos durante los 90 días previos a la primera vuelta. La medición no corresponde a ataques contra campañas, candidatos o partidos, sino a hechos clasificados bajo esa categoría en la base oficial.

El caso más alto de la serie revisada fue el de 2022. Entre el 28 de febrero y el 28 de mayo, periodo previo a la primera vuelta presidencial de ese año, la base registra 318 hechos de terrorismo. Esto equivale a un promedio de 3,53 hechos diarios, frente a un promedio anual de 2,03.

La diferencia indica que, durante esa ventana preelectoral, los registros estuvieron 74 % por encima del promedio diario del año. La concentración territorial también fue marcada: Antioquia acumuló 139 hechos, casi la mitad del total. Le siguieron Norte de Santander, con 37; Sucre, con 29; Córdoba, con 24; y Bolívar y Cauca, con 13 cada uno.

En 2018, el aumento fue más moderado. Para esa elección, la ventana analizada va del 26 de febrero al 26 de mayo. En ese periodo se registraron 221 hechos de terrorismo, con un promedio diario de 2,46, frente a un promedio anual de 2,14.

Eso significa que los registros estuvieron 15 % por encima del promedio diario del año. En esa ocasión, la mayor concentración territorial estuvo en Nariño, con 84 hechos. Después aparecen Arauca, con 24; Antioquia, con 23; Tolima, con 12; y Norte de Santander, con 11. A nivel municipal, el principal foco fue Tumaco, con 71 registros dentro de la ventana preelectoral.

2026 sigue abierto y exige cautela

El caso de 2026 todavía no permite una comparación cerrada. La primera vuelta presidencial está prevista para el 31 de mayo, por lo que la ventana completa debería ir del 2 de marzo al 30 de mayo. Sin embargo, la base disponible solo llega hasta el 29 de marzo de 2026.

Con ese corte parcial, se registran 91 hechos de terrorismo entre el 2 y el 29 de marzo. El dato no es comparable en igualdad de condiciones con los 90 días completos de 2018 y 2022, pero sí muestra una actividad alta al inicio del periodo preelectoral.

En ese tramo, Cauca lidera con 24 hechos, seguido por Bolívar, con 9; Norte de Santander, con 7; y Huila, Caquetá, Guaviare y Valle del Cauca, con 6 cada uno.

El análisis parte de información oficial del Ministerio de Defensa, con registros de la Policía Nacional sobre conductas asociadas a actos de terrorismo y terrorismo. La comparación no mide violencia electoral ni hechos dirigidos contra campañas, sino registros de seguridad pública ocurridos antes de la primera vuelta presidencial.