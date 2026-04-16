El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) presentó por primera vez una medición oficial sobre la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en Colombia, revelando la magnitud de este delito en el país.

A través de la operación estadística experimental CEESCNNA, construida con datos del Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía General de la Nación, se identificaron 22.697 menores de edad víctimas entre 2015 y 2025. En ese mismo periodo, 18.883 personas fueron vinculadas a procesos judiciales por estos delitos.

La directora del DANE, Piedad Urdinola, señaló que “le estamos entregando al país, por primera vez, una medición con altos estándares de calidad que representa un avance en la producción de información sobre un fenómeno complejo y de difícil medición”.

En 2025, la tasa nacional se ubicó en 14,6 víctimas por cada 100.000 menores de edad. El año con mayor registro fue 2021, con 2.544 casos, mientras que 2016 presentó la cifra más baja con 1.459 víctimas.

Adolescentes mujeres, las más afectadas

El informe evidencia que la mayor ocurrencia de estos delitos se concentra en adolescentes entre 14 y 17 años. Dentro de este grupo, las mujeres son las principales víctimas, con 7.911 casos, equivalentes al 34,9% del total.

También se identificaron víctimas pertenecientes a poblaciones específicas: 237 se reconocieron como población LGBTI, 148 como indígenas y 32 como afrodescendientes.

Bogotá lidera los casos y crece la tendencia

Por regiones, Bogotá encabeza el número de víctimas con 5.609 casos, seguida de Antioquia con 4.553, Valle del Cauca con 1.874, Santander con 1.079 y Cundinamarca con 1.010.

Además, la capital muestra un aumento significativo en la tasa de víctimas, pasando de 15 por cada 100.000 menores en 2015 a 42 en 2025. Un comportamiento similar se observa en Guaviare, mientras que Antioquia registra una leve disminución.

En cuanto a las modalidades del delito, la pornografía con menores concentra el mayor número de víctimas, con 12.074 casos, seguida de la demanda de explotación sexual comercial (4.103), el uso de medios para ofrecer servicios sexuales con menores (2.583), la inducción a la prostitución (1.939) y el proxenetismo (1.428).

El DANE advirtió que estas cifras corresponden a los casos conocidos por las autoridades y pueden variar conforme avancen las investigaciones, por lo que representan una aproximación al fenómeno y no su totalidad.