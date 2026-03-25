FAC 1016: así fue el minuto a minuto del accidente

La reconstrucción más detallada que ha hecho la Fuerza Aeroespacial Colombiana sobre la caída del Hércules C-130 FAC 1016 se conoció en el consejo de ministros de la noche del 24 de marzo. Esa cronología, todavía enmarcada en una investigación abierta, permite ordenar los principales hitos del vuelo: salida desde Bogotá, escala en Puerto Leguízamo, embarque de tropas, nuevo despegue y accidente a pocos minutos de la pista.

La primera etapa: salida de Bogotá y llegada a Puerto Leguízamo

Según la exposición del general Carlos Silva, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), El avión despegó de Bogotá sobre las 7:02 a. m. con una misión inicial de transporte de carga. En ese trayecto llevaba dos pasajeros y 15.380 libras de carga, en una operación propia de este tipo de aeronaves, diseñada para mover rápidamente personal, equipos y abastecimientos. La aeronave aterrizó en Puerto Leguízamo a las 8:23 a. m., donde comenzó la segunda fase de la misión.

Allí, explicó la FAC, el plan era hacer dos vuelos entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís. Para el primero de esos trayectos abordaron 113 soldados del Ejército, además de dos policías del Gaula y la tripulación. La secuencia descrita por la institución señala que, tras el despegue, la aeronave inició un ascenso recto, como era esperable, pero poco después hizo un viraje en descenso y terminó accidentándose a unos 1,8 kilómetros de la pista. En la cronología expuesta por la FAC, ese momento ocurrió a las 9:41 a. m..

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El punto crítico: el accidente y el incendio

La presentación oficial indicó que, tras el impacto, el avión se incineró. La FAC explicó que este tipo de aeronaves opera con combustible, fluidos hidráulicos y otros sistemas que, al entrar en combustión, dificultan la lectura inicial de la escena y la recuperación de evidencias. Ese incendio también ayuda a entender por qué la identificación de víctimas, el conteo consolidado y la reconstrucción precisa de los hechos han tomado más tiempo de lo habitual. El balance más reciente del Ministerio de Defensa reporta 69 fallecidos y 57 heridos evacuados, aunque la investigación técnica sigue en curso.

¿ Quiénes iban a bordo?

La FAC también detalló que el avión llevaba una tripulación de 11 personas, aunque este modelo puede operar normalmente con seis. La razón, explicó el comandante, es que la institución suele aprovechar este tipo de vuelos para entrenamiento y relevo de personal en proceso de acumulación de experiencia. El piloto principal, según la presentación, era el mayor Jaime Alexander Fernández Camargo, con más de 5.800 horas de vuelo en total y más de 900 horas en el Hércules C-130.

En total, la reconstrucción más reciente habla de 126 personas a bordo: 11 tripulantes, 113 militares del Ejército y 2 policías. Ese dato es el que ha quedado consolidado en los reportes más recientes sobre el siniestro, aunque en las primeras horas circularon versiones preliminares distintas sobre el total de ocupantes.

La aeronave y lo que sigue en la investigación

La FAC identificó la aeronave como un Hércules C-130H, matrícula FAC 1016, fabricado en 1983 y adquirido por Colombia en 2020. En el consejo de ministros, el comandante sostuvo que el avión había pasado por un mantenimiento mayor tipo PDM, que su estructura todavía tenía horas disponibles de vuelo y que se encontraba en condición de aeronavegabilidad para cumplir la misión asignada

Con esos datos, la cronología del accidente quedó trazada así por la propia FAC: 7:02 a. m., salida de Bogotá; 8:23 a. m., aterrizaje en Puerto Leguízamo; embarque de tropas para la ruta hacia Puerto Asís; 9:41 a. m., accidente tras el despegue; impacto e incendio a 1,8 kilómetros de la pista. Ese es, por ahora, el relato oficial más detallado sobre los minutos previos a una de las tragedias aéreas militares más graves de los últimos años en Colombia. Lo que todavía falta es la respuesta de fondo: qué hizo que el FAC 1016 pasara de un ascenso normal a un viraje en descenso del que ya no pudo salir.