A pocas semanas de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, Transparencia por Colombia lanzó una alerta sobre la falta de información pública en tiempo real acerca de la financiación de las campañas presidenciales en el país.

Según el primer informe de seguimiento presentado por la organización, actualmente no existe acceso ciudadano ni periodístico a datos clave como el origen, monto y destinación de los recursos que ya están siendo ejecutados por las campañas.

El principal problema radica en que el aplicativo Cuentas Claras, administrado por el Consejo Nacional Electoral, no ha sido habilitado para este proceso electoral, pese a que la normativa exige reportes en un plazo máximo de siete días.

“La falta de información pública impide el control ciudadano y periodístico sobre el origen, monto y destinación de los recursos de campaña. Sin información en tiempo real, se debilitan las garantías de transparencia en el momento en que más se necesitan”, afirmó Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.

Un sistema con reglas claras, pero fallas en la práctica

De acuerdo con el informe, la Constitución establece que la financiación de campañas debe ser principalmente pública, a través de anticipos estatales que garanticen condiciones equitativas. Sin embargo, en la práctica, se ha evidenciado una tendencia creciente al uso de créditos bancarios respaldados por la reposición de votos, lo que puede afectar la igualdad en la contienda.

El documento también recuerda que está prohibido el ingreso de recursos provenientes de personas jurídicas, según decisiones de la Corte Constitucional, debido al riesgo de captura indebida del poder político.

Pese a estas restricciones, el informe menciona antecedentes relevantes de irregularidades en elecciones anteriores, como la entrada de recursos de la multinacional Odebrecht en campañas presidenciales y la superación de topes de financiación por más de $5.300 millones en 2022.

Llamado urgente a autoridades y campañas

Ante este panorama, la organización hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral para habilitar de manera inmediata el aplicativo Cuentas Claras y su módulo de consulta ciudadana, con el fin de garantizar la rendición de cuentas en tiempo real.

Asimismo, instó a las campañas y partidos políticos a reportar información completa, veraz y oportuna, cumpliendo con los límites y normas vigentes para evitar la entrada de recursos de fuentes prohibidas.

“El control no puede trasladarse a una etapa posterior, cuando los efectos sobre el proceso electoral ya se han materializado”, advierte el informe, que subraya la importancia de garantizar transparencia en una etapa decisiva para la democracia.