Fiscalía imputa seis nuevos delitos a Nicolás Petro

La Fiscalía General de la Nación imputó este lunes seis nuevos delitos a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la contratación de la Gobernación del Atlántico. Según el ente acusador, el exdiputado habría incurrido en interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias, peculado por apropiación, falso testimonio, falsedad en documento público y falsedad en documento privado, cargos que se adicionan al proceso que ya enfrenta por enriquecimiento ilícito.

Durante la audiencia, realizada ante un juez de control de garantías de Barranquilla, la Fiscalía presentó nuevos elementos que, según la investigación, comprometerían a Petro en el direccionamiento de recursos públicos y en la presunta manipulación de documentos usados para justificar decisiones administrativas y financieras dentro de la Gobernación.

El juez rechazó los argumentos de la defensa, que alegaba vulneración del derecho de defensa, mientras la Fiscalía anunció que solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario al considerar que existe riesgo de obstrucción de la justicia y dada la gravedad de los hechos investigados.

Otras investigaciones

Este expediente avanza de forma independiente al proceso por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos relacionado con la campaña presidencial de 2022. No obstante, la nueva indagación surge también de los hallazgos derivados del seguimiento a la Fundación Conciencia Social, entidad vinculada a la gestión de recursos públicos y que habría servido de eje para varios de los movimientos financieros ahora investigados.

La audiencia, aplazada en octubre a petición de la defensa, ha generado amplia atención mediática debido a que Nicolás Petro es hijo del presidente Gustavo Petro. En los próximos días se definirá la fecha para resolver la solicitud de medida de aseguramiento mientras el proceso judicial continúa su curso.