Nicolás Arrieta acusa a ex de Aida Victoria de presunta estafa

Nicolás Arrieta, conocido por su tono provocador y su estilo frontal en redes sociales, volvió a ser tendencia tras publicar un video en el que acusa a Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano, de estar promoviendo presuntas estafas relacionadas con inversiones digitales.

El creador de contenido, quien recientemente fue elegido por votación del público para participar en la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, utilizó su cuenta de Instagram para advertir a sus seguidores sobre las supuestas prácticas engañosas del empresario, conocido en redes como “El Agropecuario”.

La denuncia pública de Arrieta

En el video compartido por Nicolás Arrieta, aparece Juan David Tejada mostrando su estilo de vida de lujo —autos, caballos y viajes— mientras asegura que sus ingresos provienen de “inversiones en mercados financieros”. Ante esto, el influencer reaccionó con dureza, cuestionando la transparencia de dichas afirmaciones.