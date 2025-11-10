Inicio
Nicolás Arrieta acusa a ex de Aida Victoria de presunta estafa

Lun, 10/11/2025 - 12:03
Nicolás Arrieta expuso a Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano, por un presunto caso de estafa.
Nicolás Arrieta acusa de estafa a ex de Aida Victoria
Nicolás Arrieta, conocido por su tono provocador y su estilo frontal en redes sociales, volvió a ser tendencia tras publicar un video en el que acusa a Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano, de estar promoviendo presuntas estafas relacionadas con inversiones digitales.

El creador de contenido, quien recientemente fue elegido por votación del público para participar en la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, utilizó su cuenta de Instagram para advertir a sus seguidores sobre las supuestas prácticas engañosas del empresario, conocido en redes como “El Agropecuario”.

La denuncia pública de Arrieta

En el video compartido por Nicolás Arrieta, aparece Juan David Tejada mostrando su estilo de vida de lujo —autos, caballos y viajes— mientras asegura que sus ingresos provienen de “inversiones en mercados financieros”. Ante esto, el influencer reaccionó con dureza, cuestionando la transparencia de dichas afirmaciones.

Mi pregunta es: si este es el rey de los agropecuarios que se le subieron los humos, y se supone que es agropecuario, ¿no debería ganar dinero con el agro? No con ‘inversiones’ en mercados de opciones binarias como forex, que presuntamente es una estafa. Están prohibidos en Europa; mucha gente los usa, pero es un casino, entre comillas

El creador de contenido acompañó su mensaje con una advertencia dirigida a los usuarios de redes sociales para que eviten caer en esquemas que prometen rentabilidad fácil o ganancias rápidas, subrayando que estos modelos suelen ser insostenibles y en muchos casos ilegales.

Un nuevo capítulo en la polémica de Aida Victoria y Tejada

El señalamiento de Arrieta llega justo después de la mediática ruptura entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, una relación que terminó en medio de acusaciones y controversias públicas.
En semanas recientes, Merlano afirmó que el padre de su hijo no estaba cumpliendo con sus responsabilidades económicas, lo que desató una ola de críticas hacia Tejada y provocó que ambos ventilaran parte de su vida privada en redes.

Con este nuevo episodio, la figura de Tejada vuelve a estar bajo escrutinio público, ahora por las presuntas actividades financieras que promueve y que, según Arrieta, podrían estar relacionadas con plataformas de alto riesgo o con esquemas no regulados.

Nicolás Arrieta
Aida Victoria Merlano
