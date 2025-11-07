Katiuska del Desafío rompe el silencio sobre expulsión

“No es mi culpa, pero sí mi responsabilidad”

Aunque la excompetidora señaló directamente la traición de esa persona, también asumió parte de la responsabilidad. “No debí confiar ni compartir nada. No es ser ingenua, simplemente fui confiada. No es mi culpa, pero sí es mi responsabilidad, porque es mi nombre y la primera boca de la que salió la información fue la mía”, reconoció.

Katiuska, quien se destacó por su liderazgo y fortaleza dentro del reality, describió este episodio como un golpe emocional doble. “Estoy pasando dos tusas: la primera por sacar a alguien que fue importante y me traicionó, y la segunda por perder mi sueño en el ‘Desafío’”, expresó, dejando entrever que la persona involucrada sería su esposo, aunque evitó confirmarlo directamente.

“No quiero volver a tener contacto con esa persona”

La exparticipante aclaró que la persona responsable no pertenece a su núcleo familiar inmediato, descartando así rumores sobre la implicación de su madre. También aseguró que rompió todo vínculo con quien la delató.

“Estoy tan decepcionada que no tengo nada que decirle. No quiero tenerla cerca, no quiero que sea parte de mi vida ni darle la menor importancia”, afirmó con contundencia.

Katiuska Bula concluyó su intervención diciendo que ahora busca rodearse de personas sinceras y enfocarse en sanar después de la tormenta mediática que provocó su salida. “Quiero vivir esto con personas que me quieren. No quiero decirle nada a esa persona, simplemente cerrar este capítulo”, sentenció.