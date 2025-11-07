Inicio
Katiuska del Desafío rompe el silencio sobre expulsión

Vie, 07/11/2025 - 15:35
Katiuska Bula del Desafío XXI habló en entrevista y expuso al culpable de su expulsión del reality.
Por qué expulsaron a Katiuska del Desafío
Créditos:
Caracol TV

La exintegrante del equipo Omega, Katiuska Bula, reapareció públicamente después de su expulsión del ‘Desafío’, uno de los momentos más polémicos y comentados en la historia reciente del reality de Caracol Televisión. En entrevista con ‘Día a Día’, ella habló por primera vez sobre lo ocurrido y sobre la persona cercana que la habría traicionado, provocando su salida del concurso.

La razón detrás de su expulsión del ‘Desafío’

Según confirmó Andrea Serna, presentadora del formato, una persona del entorno de Katiuska divulgó información confidencial del programa a cambio de dinero, lo que derivó en la descalificación inmediata de la participante, quien hacía parte del grupo de ocho semifinalistas.

Al día siguiente de emitirse el capítulo que reveló el escándalo, Katiuska decidió dar su versión de los hechos. “Alguien cercano a mí, prácticamente familia, me utilizó, me preguntó muchas cosas y usó esa información a su beneficio sin mi consentimiento”, explicó con visible molestia.

“No es mi culpa, pero sí mi responsabilidad”

Aunque la excompetidora señaló directamente la traición de esa persona, también asumió parte de la responsabilidad. “No debí confiar ni compartir nada. No es ser ingenua, simplemente fui confiada. No es mi culpa, pero sí es mi responsabilidad, porque es mi nombre y la primera boca de la que salió la información fue la mía”, reconoció.

Katiuska, quien se destacó por su liderazgo y fortaleza dentro del reality, describió este episodio como un golpe emocional doble. “Estoy pasando dos tusas: la primera por sacar a alguien que fue importante y me traicionó, y la segunda por perder mi sueño en el ‘Desafío’”, expresó, dejando entrever que la persona involucrada sería su esposo, aunque evitó confirmarlo directamente.

“No quiero volver a tener contacto con esa persona”

La exparticipante aclaró que la persona responsable no pertenece a su núcleo familiar inmediato, descartando así rumores sobre la implicación de su madre. También aseguró que rompió todo vínculo con quien la delató.

“Estoy tan decepcionada que no tengo nada que decirle. No quiero tenerla cerca, no quiero que sea parte de mi vida ni darle la menor importancia”, afirmó con contundencia.

Katiuska Bula concluyó su intervención diciendo que ahora busca rodearse de personas sinceras y enfocarse en sanar después de la tormenta mediática que provocó su salida. “Quiero vivir esto con personas que me quieren. No quiero decirle nada a esa persona, simplemente cerrar este capítulo”, sentenció.

