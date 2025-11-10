Hassam volvió a ser tendencia, pero esta vez no por su talento ni su humor, sino por una acalorada discusión en la red social X (antes Twitter) con una usuaria identificada como Viviana Díaz. El intercambio, cargado de insultos, sarcasmos y ataques personales, desató una ola de críticas hacia el comediante y reavivó el debate sobre los límites del humor y la violencia digital en plataformas sociales.

El inicio del conflicto

Todo comenzó cuando Hassam respondió con tono irónico a un comentario de la usuaria, diciéndole: “Esa no es la manera de pedir plata regalada. Trabaje, vaga.”

El mensaje provocó la reacción inmediata de Díaz, quien no dudó en responder:

Jajaja bueno, señor Cabal. Yo sí trabajo y gano mi dinero con esfuerzo, no subiendo videos de enfermedades para dar lástima. Cuando quiera le enseño cómo es que se trabaja

A partir de ese momento, la conversación se tornó cada vez más agresiva. El comediante replicó con burlas, y la usuaria respondió con comentarios sobre su apariencia y su trabajo. Entre los mensajes más polémicos, Hassam escribió: “Y le gano más que usted sin mostrar el cu…”. Mientras que Viviana contestó con ironía: “Y no lo muestre, sería un atentado contra la estética.”

El cruce de palabras continuó con alusiones personales y despectivas de ambos lados, hasta que Hassam concluyó con un comentario en el que la llamó “‘Divina’, petrista promedio”, acompañado de emojis de burla. Sin embargo, el punto más crítico llegó cuando el comediante publicó una foto de la mujer junto con un calificativo ofensivo, acción que fue duramente condenada por los usuarios.