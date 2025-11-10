Inicio
Lun, 10/11/2025 - 13:53
Una fuerte riña entre Hassam y una internauta ha desatado una oleada de fuertes críticas contra el comediante.
Críticas a Hassam por machista
Créditos:
Redes sociales

Hassam volvió a ser tendencia, pero esta vez no por su talento ni su humor, sino por una acalorada discusión en la red social X (antes Twitter) con una usuaria identificada como Viviana Díaz. El intercambio, cargado de insultos, sarcasmos y ataques personales, desató una ola de críticas hacia el comediante y reavivó el debate sobre los límites del humor y la violencia digital en plataformas sociales.

Lea también: ¿Raúl Ocampo habría exigido pensión de su pareja por encima de sus padres?

El inicio del conflicto

Todo comenzó cuando Hassam respondió con tono irónico a un comentario de la usuaria, diciéndole: “Esa no es la manera de pedir plata regalada. Trabaje, vaga.”

El mensaje provocó la reacción inmediata de Díaz, quien no dudó en responder:

Jajaja bueno, señor Cabal. Yo sí trabajo y gano mi dinero con esfuerzo, no subiendo videos de enfermedades para dar lástima. Cuando quiera le enseño cómo es que se trabaja

A partir de ese momento, la conversación se tornó cada vez más agresiva. El comediante replicó con burlas, y la usuaria respondió con comentarios sobre su apariencia y su trabajo. Entre los mensajes más polémicos, Hassam escribió: “Y le gano más que usted sin mostrar el cu…”. Mientras que Viviana contestó con ironía: “Y no lo muestre, sería un atentado contra la estética.”

El cruce de palabras continuó con alusiones personales y despectivas de ambos lados, hasta que Hassam concluyó con un comentario en el que la llamó “‘Divina’, petrista promedio”, acompañado de emojis de burla. Sin embargo, el punto más crítico llegó cuando el comediante publicó una foto de la mujer junto con un calificativo ofensivo, acción que fue duramente condenada por los usuarios.

Ola de críticas y denuncias por violencia digital

El comportamiento del humorista provocó la indignación de varios internautas, quienes consideraron sus respuestas misóginas y violentas. Una de las voces más firmes fue la de la usuaria Marcela Ruge, quien denunció el episodio como un ejemplo de acoso digital contra mujeres:

A esto es a lo que estamos expuestas las mujeres que opinamos en esta red social: a malos tratos, machismo, grosería y vulgaridad. Me parece repugnante y peligroso que figuras públicas como este señor @OficialHASSAM aprovechen su viralidad para tener este tipo de comportamientos

Además: ¿Cuándo son los conciertos de Mon Laferte en Colombia?

Ruge también expresó su apoyo a Viviana Díaz y reflexionó sobre la falta de mecanismos para detener este tipo de agresiones en línea:

Conozco muchas mujeres que han sido hostigadas, vulneradas y maltratadas en esta red social. Desafortunadamente, no hay una ley que pare el acoso en redes. ¡Sí, es acoso!

Hassam
