Frisby España gana la batalla y podrá operar tras fallo judicial

Un tribunal español dio un giro a la disputa entre la cadena colombiana Frisby y su homónima en Europa. La Audiencia Provincial de Alicante revocó las medidas cautelares que impedían operar a Frisby España, permitiéndole retomar el uso de su nombre, logo e identidad comercial.

La decisión, que es definitiva y no admite recursos, deja sin efecto las restricciones que habían estado vigentes durante más de cuatro meses.

El conflicto se originó en febrero de 2025, cuando se constituyó Frisby España en Bilbao y, meses después, anunció la apertura de restaurantes bajo esa marca.

La empresa colombiana respondió con demandas por infracción de marca, competencia desleal y derechos de autor, logrando inicialmente que un juzgado de Alicante ordenara en noviembre de 2025 la suspensión total de las operaciones de la firma española, incluyendo sus plataformas digitales, bajo multas de 600 euros diarios.

En segunda instancia, el tribunal encontró que el registro de marca de Frisby Colombia en la Unión Europea, vigente desde el 10 de agosto de 2005, enfrenta un alto riesgo de caducidad.

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Los magistrados concluyeron que la compañía no ha tenido actividad comercial en España ni en otros países del bloque, y que las pruebas presentadas, como visitas web o seguidores en redes, no constituyen uso efectivo de la marca en el mercado europeo.

El fallo también descartó que Frisby sea una marca notoria en España. Aunque se reconoce su popularidad entre la comunidad colombiana, estimada en 570.000 personas, el tribunal consideró que esto no es suficiente para influir en el público general, especialmente en el segmento típico de consumo de comida rápida.

Otro de los puntos clave fue que Frisby Colombia no participa en el mercado español, ya que no cuenta con restaurantes, distribuidores ni licenciatarios en ese país. Esto, según el tribunal, impide que pueda alegar afectaciones económicas directas o competencia desleal frente a la empresa española.

Planes de expansión tras el fallo

Tras conocerse la decisión, el fundador de Frisby España, Charles Dupont, anunció que en un plazo de 15 a 20 días pondrán en marcha cinco puntos de venta tipo cocinas ocultas, ubicados en Madrid, Barcelona, Málaga y Sevilla.

La operación se financiará con recursos propios y utilizará una imagen renovada, sin incluir la mascota que generó controversia.

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Aunque el fallo permite operar a Frisby España, el proceso principal continúa y podría tardar entre dos y tres años en resolverse. En paralelo, la EUIPO analiza una solicitud para cancelar el registro de la marca colombiana en Europa por falta de uso.

Además, la empresa española interpuso una contrademanda, en la que reclama indemnizaciones por daños económicos y reputacionales, estimando pérdidas cercanas a 2 millones de euros durante el tiempo en que no pudo operar.