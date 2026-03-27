¿Quién es Juan Carlos Echeverry, nuevo presidente del Banco de Bogotá?

El Banco de Bogotá anunció la designación de Juan Carlos Echeverry Garzón como nuevo presidente de la entidad, cargo que asumirá a partir del próximo 6 de mayo de 2026. El nombramiento se produce tras la renuncia de César Prado, quien dejó el cargo el pasado 20 de marzo por motivos personales, luego de más de 15 años de trayectoria en el grupo.

Mientras se concreta la transición, la presidencia permanece en encargo bajo la dirección de Jorge Castaño Gutiérrez, vicepresidente corporativo de activos financieros y eficiencias del Grupo Aval.

Formación académica de Juan Carlos Echeverry

Echeverry es economista de la Universidad de los Andes y cuenta con un doctorado en Economía de la Universidad de Nueva York. Además, tiene estudios en economía internacional en el Instituto de Economía de Kiel, en Alemania, y formación en filosofía en la Universidad Complutense de Madrid.

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Su perfil académico se ha complementado con su paso como decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes entre 2002 y 2006, así como su participación en espacios académicos y publicaciones sobre economía, infraestructura, conflicto y finanzas públicas.

Trayectoria en el sector público

Una parte relevante de su carrera ha estado vinculada al sector público. Entre 2010 y 2012 se desempeñó como ministro de Hacienda durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Previamente, fue director del Departamento Nacional de Planeación entre 2000 y 2002.

En estos cargos participó en la formulación de políticas económicas y en la planificación del desarrollo del país, lo que consolidó su experiencia en temas macroeconómicos y de política pública.

Experiencia en el sector empresarial y consultoría

En el ámbito empresarial, Echeverry fue presidente de Ecopetrol entre 2015 y 2017, donde lideró procesos de transformación en la compañía. También ha trabajado como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington D. C.

En los últimos años, su actividad se ha concentrado en la asesoría económica como socio fundador de la firma EConcept y como copresidente del fondo de capital privado Ainda, enfocado en sectores de energía e infraestructura.

Adicionalmente, presentó su candidatura por firmas en las elecciones presidenciales de 2022, proceso del cual se retiró posteriormente.

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Proceso de transición en la entidad

El nombramiento de Echeverry se dio tras una sesión de la junta directiva realizada el 26 de marzo, con lo cual se cierra el proceso de selección del nuevo presidente del banco. Según la entidad, este procedimiento se adelantó bajo estándares de gobierno corporativo del Grupo Aval.

Hasta su llegada, Jorge Castaño Gutiérrez continuará como presidente encargado. Una vez Echeverry asuma formalmente el cargo, el directivo retomará sus funciones dentro de la holding financiera.

El Banco de Bogotá indicó que mantendrá la ejecución de su estrategia enfocada en clientes, inversionistas y otros grupos de interés durante el proceso de transición, mientras se concreta el relevo en la presidencia de la entidad.