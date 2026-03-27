Medicina Legal identificó a 54 víctimas del accidente aéreo en Putumayo

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó sobre los avances en el proceso de identificación de las víctimas del accidente aéreo ocurrido el 23 de marzo de 2026 en Puerto Leguízamo, en el que se vio involucrada una aeronave tipo C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
De acuerdo con el comunicado oficial, la entidad culminó el abordaje de los 69 cuerpos recuperados tras el siniestro. A la fecha, 54 víctimas han sido plenamente identificadas, mientras que 15 permanecen en proceso de análisis genético para su correspondiente verificación.
Procesos forenses en curso
El Instituto señaló que el proceso de identificación continúa con la recolección y estudio de muestras biológicas de los cuerpos que aún no han sido identificados. Estas labores incluyen la toma de muestras a familiares, con el fin de realizar los cotejos genéticos que permitan confirmar la identidad de las víctimas.
Según la entidad, se espera que estos procedimientos concluyan en un plazo estimado de 48 a 72 horas, lo que permitiría avanzar hacia la identificación total de las personas fallecidas en el accidente.
Para la atención de este caso, Medicina Legal dispuso de 12 equipos forenses interdisciplinarios, integrados por 57 funcionarios. Entre ellos se encuentran médicos forenses, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo, quienes han trabajado de manera articulada en las labores de abordaje, análisis e identificación.
Entrega de cuerpos a familiares
Las autoridades indicaron que los equipos también han participado en los procesos de entrega de los cuerpos a sus familiares, una vez se logra la plena identificación. Este procedimiento se realiza conforme a los protocolos establecidos, con el acompañamiento institucional correspondiente.
El Instituto reiteró que continuará con los análisis pendientes de las 15 víctimas restantes, con el objetivo de completar el proceso de identificación en su totalidad.
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Listado de víctimas identificadas
Como resultado de los análisis forenses adelantados, las siguientes personas han sido identificadas:
- Ariel Leonardo Villota Guevara
- Jaime Alexander Fernández Camargo
- Yeferson Fabián Otavo Yaima
- Andrés Javier Moreno Chávez
- Jorge Luis Morales Rumbo
- Marco Tulio Martínez Varón
- Juan Ernesto Quintero Aquite
- Luis Eduardo Blanco Hernández
- Mateo Herrera López
- Luis Andrés Noreña Andica
- Jader Alexis Solís Torres
- Benjamín Esteban Pérez Torres
- Julián David González Herrera
- Luis Eduardo González Hernández
- Cristian Camilo Baza Tordecilla
- Jhonathan Stid Pinzón Reyes
- Natalia Rojas Velandia
- Rafael Santos Guerra Almeida
- Jesús Enrique Chiquillo Miranda
- Daniel Esteban Arias Pérez
- Arley Camilo Tordecilla Warnes
- Cristian Camilo Contreras Astroz
- Jeison Mena Hurtado
- Jesús Antonio Narváez Vargas
- Alejandro José Ramírez Mejía
- Giovanny Ocampo Tenorio
- Jesús Eduardo Hernández Hernández
- José Alfredo Pérez Ramírez
- Anderson Steven Moreano Cantcus
- Juan Pablo Amador Pinilla
- Romer Vargas Silva
- Santiago Andrés Arias Pérez
- Ranulfo Gildardo Montáñez
- Leandro Díaz Reyes
- Hugo Mario Varón Reyes
- Jhon Jairo Libreros Tarapuez
- Edier Enrique Obando Rengifo
- Jhon Fader Cruz Vargas
- Wilson Daniel Otavo Tique
- Camilo Andrés Argel Villadiego
- Luis Antonio López Orozco
- Carlos Andrés Tabaco Franco
- José Marco Mendoza Caicedo
- Juan Sebastián Chaverra Romaña
- Javi Daban Morán Viteri
- Urbano Junior Pertuz Martínez
- Deimer Alexis Muñoz Cerón
- Carlos Andrés Giraldo Beltrán
- Eyder Yobany Dizu Morano
- Javier Fernando Méndez Torres
- Fabián Andrés Moreno Rodríguez
- José Esteban Marino Saavedra
- Carlos Elías De La Cruz Gutiérrez
- Julián David Céspedes Arias