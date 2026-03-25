MinDefensa advierte sobre estafas en medio de tragedia aérea en Putumayo

En medio de la atención a la tragedia aérea registrada en Puerto Leguízamo, Putumayo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, realizó una visita al Hospital Militar, donde permanecen 26 soldados hospitalizados tras el accidente del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Durante la jornada, el funcionario sostuvo encuentros con familiares de los uniformados y revisó el estado de salud de los heridos, al tiempo que entregó detalles sobre los procedimientos que adelantan las autoridades.

El ministro fue enfático en que el proceso para esclarecer lo ocurrido se desarrolla bajo estrictos protocolos y con carácter reservado. Por ello, advirtió sobre la difusión de versiones no confirmadas.

Según indicó, plantear hipótesis sin sustento no solo afecta la investigación, sino que también incrementa el dolor de las familias.

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Avances en identificación de víctimas

Previo a su visita al hospital, Sánchez estuvo en Medicina Legal, donde dialogó con familiares de los militares fallecidos. Allí destacó que el proceso de identificación avanza con el apoyo de 12 equipos forenses y dos fiscales de la justicia penal militar.

De acuerdo con el reporte entregado, ya se ha logrado la identificación de al menos 12 cuerpos, mientras continúan las labores con los casos restantes.

El ministro también compartió que este contacto con las familias le recordó una pérdida personal vivida hace 14 años, resaltando la carga emocional que implica la espera de estos procesos.

En medio de la emergencia, el jefe de la cartera de Defensa alertó sobre personas que estarían ofreciendo supuestos trámites a cambio de dinero, con la promesa de agilizar la identificación de las víctimas.

El funcionario reiteró que estas prácticas son falsas y pidió a las familias reportar cualquier intento de este tipo.

Asimismo, advirtió sobre la circulación de versiones sin confirmar sobre las causas del accidente, lo que, según explicó, puede generar mayor incertidumbre e incluso inducir a errores en decisiones importantes.

Finalmente, el Gobierno reiteró que toda la información relacionada con el caso será divulgada por vías oficiales, mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas del siniestro.

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Las autoridades insistieron en la importancia de evitar la desinformación y permitir que los procesos se desarrollen con el debido respeto hacia las víctimas y sus familiares.

La investigación continúa en curso, mientras el país sigue atento a los avances sobre una de las tragedias aéreas más recientes que enluta a la Fuerza Pública.