Juzgado de Medellín concluyó que discurso de Iván Cepeda exaltó a Antioquia

El Juzgado Décimo Octavo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín falló a favor del candidato presidencial Iván Cepeda Castro al concluir que su discurso, pronunciado el 12 de febrero en el Parque Berrío, no vulneró derechos fundamentales ni buscó estigmatizar a los habitantes de Antioquia.

La decisión judicial se produjo tras el análisis de varias acciones de tutela interpuestas contra el dirigente político, en las que se solicitaba la censura de sus declaraciones. El despacho negó estas pretensiones al considerar que las inconformidades expuestas por los demandantes partían de una interpretación descontextualizada de sus palabras.

Análisis del contenido del discurso

En el fallo, el juez señaló que una revisión integral de la intervención permite establecer que el propósito del candidato fue resaltar cualidades como la resiliencia y la capacidad de transformación de la población antioqueña. Según el documento, el discurso no construye una imagen negativa del departamento ni lo asocia de manera generalizada con fenómenos como la violencia, el narcotráfico o el paramilitarismo.

El juzgado también precisó que las referencias realizadas al conflicto armado en la región corresponden a hechos históricos verificables. Estas afirmaciones, de acuerdo con la decisión, encuentran sustento en el informe final “No Matarás” de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, el cual documenta la evolución del conflicto en distintas zonas del país, incluido Antioquia.

Tutelas fueron negadas

La autoridad judicial determinó que no se configuró una vulneración a los derechos invocados en las acciones de tutela. En ese sentido, concluyó que no había lugar a ordenar la rectificación ni la eliminación del discurso, como solicitaban los accionantes.

El fallo también subrayó que las comunidades mencionadas en la intervención han enfrentado los impactos del conflicto mediante procesos pacíficos, promoviendo transformaciones sociales, culturales y políticas en el territorio.

Reacciones tras la decisión

Tras conocerse la decisión, Iván Cepeda Castro afirmó que el pronunciamiento judicial respalda el contenido de su discurso y ratifica que sus declaraciones se basaron en hechos históricos. Según indicó, su intervención buscaba dar cuenta de procesos sociales y de resistencia en Antioquia, sin intención de ofender a sus habitantes.

El candidato también señaló que continuará con sus actividades de campaña en la región. En ese contexto, anunció la realización de un nuevo evento este sábado 28 de marzo en el Parque de San Antonio, en Medellín, al que han sido convocados ciudadanos, organizaciones sociales y dirigentes políticos.

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Contexto del caso

El pronunciamiento del juzgado se da en medio del debate político generado por los discursos de campaña en diferentes regiones del país. En este caso, la controversia surgió tras la intervención del candidato en un evento público con amplia asistencia en el centro de Medellín.

Con esta decisión, la justicia ordinaria fija una posición frente a los alcances de la libertad de expresión en el contexto electoral, particularmente en lo relacionado con la interpretación de discursos políticos y su relación con hechos históricos documentados.