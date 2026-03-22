El estudio, basado en 2.157 entrevistas, evidencia una concentración del voto en los tres primeros candidatos y un margen relevante de indecisión.

Uno de los principales cambios frente a mediciones anteriores es el crecimiento de Paloma Valencia, quien pasó de 2,3% en enero a 22,2% en marzo, lo que la posiciona como la figura con mayor impulso reciente.

Por su parte, Iván Cepeda Castro se ha mantenido estable en niveles altos, mientras Sergio Fajardo registra una caída frente a meses anteriores.

Segunda vuelta: empate técnico y ventaja en otros escenarios

En un eventual escenario de segunda vuelta entre Iván Cepeda Castro y Paloma Valencia, la encuesta muestra un empate técnico.

Cepeda obtendría 43,3% frente a 42,9% de Valencia, con un 9,4% de los encuestados que votaría por ninguno.

En otro escenario, entre Cepeda y Abelardo de la Espriella, la diferencia es más amplia: 48,1% frente a 35,5%.

La encuesta también midió el impacto de las fórmulas vicepresidenciales en la decisión de voto. El 52,1% de los encuestados considera que sí influyen, mientras que el 45,4% cree que no y el 2,5% no responde.

Estos resultados reflejan un escenario abierto, con un liderazgo definido, pero con alta competitividad de cara a una eventual segunda vuelta.