La más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para Cambio muestra un panorama electoral con un liderazgo claro de Iván Cepeda y Aida Quilcué, quienes encabezan la intención de voto con 34,5%.
En segundo lugar aparecen Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo con 22,2%, consolidándose como la principal fórmula a competir, mientras que Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo ocupan la tercera posición con 15,4%.
Más rezagados se encuentran Claudia López y Leonardo Huerta con 3,7% y Sergio Fajardo y Edna Bonilla con 3,6%. El voto en blanco alcanza 6,5% y el 8% de los encuestados no sabe o no responde.
El estudio, basado en 2.157 entrevistas, evidencia una concentración del voto en los tres primeros candidatos y un margen relevante de indecisión.
Uno de los principales cambios frente a mediciones anteriores es el crecimiento de Paloma Valencia, quien pasó de 2,3% en enero a 22,2% en marzo, lo que la posiciona como la figura con mayor impulso reciente.
Por su parte, Iván Cepeda Castro se ha mantenido estable en niveles altos, mientras Sergio Fajardo registra una caída frente a meses anteriores.
Segunda vuelta: empate técnico y ventaja en otros escenarios
En un eventual escenario de segunda vuelta entre Iván Cepeda Castro y Paloma Valencia, la encuesta muestra un empate técnico.
Cepeda obtendría 43,3% frente a 42,9% de Valencia, con un 9,4% de los encuestados que votaría por ninguno.
En otro escenario, entre Cepeda y Abelardo de la Espriella, la diferencia es más amplia: 48,1% frente a 35,5%.
La encuesta también midió el impacto de las fórmulas vicepresidenciales en la decisión de voto. El 52,1% de los encuestados considera que sí influyen, mientras que el 45,4% cree que no y el 2,5% no responde.
Estos resultados reflejan un escenario abierto, con un liderazgo definido, pero con alta competitividad de cara a una eventual segunda vuelta.