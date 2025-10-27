El Grupo Aval, informó que ahora será posible enviar dinero desde WhatsApp, de forma segura, inmediata y sin costo, gracias a la integración con el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República (Bre-B).

Según informó el conglomerado financiero, la billetera digital Dale! será la primera en habilitar esta funcionalidad, que permitirá realizar transferencias instantáneas entre usuarios. En las próximas semanas se sumarán el Banco de Bogotá, el Banco de Occidente, el Banco Popular y el Banco AV Villas, lo que permitirá beneficiar a 17 millones de personas y 340 mil empresas en todo el país.

¿Cómo funcionará?

Bajo la tecnología de Gou Payments, plataforma de procesamiento de pagos de Grupo Aval, los usuarios solo deberán activar la función desde su banca móvil y registrar sus contactos en una agenda “de llaves”. Luego, bastará con escribir el nombre del destinatario y el monto para completar la transferencia, dentro del mismo chat.

“Con esta funcionalidad reafirmamos el liderazgo de Grupo Aval en la modernización del sistema financiero colombiano. Bre-B y los pagos por WhatsApp representan un paso hacia un sistema más ágil, inclusivo y cercano al día a día de las personas”, afirmó María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval.

Entretanto, José Manuel Ayerbe, CEO de Dale!, señaló que de esta manera llevan “los pagos digitales al entorno más cotidiano de los colombianos: WhatsApp. Queremos que cualquier persona pueda enviar dinero con la misma facilidad con la que envía un mensaje”.