La crisis comercial entre Colombia y Ecuador, que escaló con la imposición de aranceles recíprocos del 100%, tendría un origen más profundo que las diferencias políticas. Así lo aseguró Freddy Cevallos, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriana-Colombiana (Camecol), quien apuntó directamente a la seguridad fronteriza.

“El principal problema detonante es la inseguridad. Es una inseguridad que ha desbordado la frontera colombo ecuatoriana y ha trascendido”, afirmó.

Según explicó, este factor ha sido determinante en el deterioro de la relación bilateral y en las decisiones comerciales adoptadas por ambos gobiernos.

Aranceles con impacto total

Más allá del origen del conflicto, el impacto económico ya es evidente. La entrada en vigor de aranceles del 100% desde el 1 de mayo duplicará el costo de los productos entre ambos países.

“Hoy el efecto es total. No podríamos excluir algún producto que no vaya a verse seriamente afectado”, señaló.

Esto implica que un producto que antes costaba USD100 ahora pasará a costar USD200, lo que afecta el consumo, la competitividad y la continuidad de las relaciones comerciales.

Desde Camecol advierten que no hay sectores exentos. Productos como alimentos, insumos industriales, calzado o químicos se verán afectados por igual.

Caída del comercio y riesgos económicos

El impacto ya comienza a reflejarse en las cifras. Según Cevallos, las exportaciones de Colombia hacia Ecuador han caído más de un 40%.

Además, recordó que Ecuador importa cerca de $1.900 millones desde Colombia y exporta alrededor de $900 millones, lo que evidencia la magnitud del intercambio en riesgo.

“USD1.900 millones que compramos a Colombia se van a ver afectados con esta tasa del 100%”, advirtió.

A esto se suma que el 60% de esas importaciones son materias primas, lo que impacta directamente la producción industrial ecuatoriana.

Sin soluciones distintas al diálogo

El presidente de Camecol fue enfático en que no existen medidas económicas que compensen el impacto de los aranceles.

“No existe una medida compensatoria. La única medida apta posible es (…) disminuir o llevar a 0% esta sobretasa”, sostuvo.

También advirtió que incluso niveles bajos de arancel serían perjudiciales: “Hay cierto tipo de negocios que no resisten ni siquiera el 10% y mucho menos el 100%”.

En ese sentido, hizo un llamado a ambos gobiernos a retomar el diálogo y frenar la escalada comercial. “Lo que pedimos es que los dos lados echen paso atrás”.

Finalmente, alertó sobre el riesgo de pérdida de mercados, empleo e ingresos si no se logra una solución rápida. “Se va a perder mercado, competitividad, ingresos, impuestos y empleos”, concluyó.