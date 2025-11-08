Inicio
Italia ofrecerá 500.000 visas de trabajo a latinoamericanos, ¿cómo aplicar?

Sáb, 08/11/2025 - 08:00
El gobierno italiano abrirá una convocatoria de medio millón de visas laborales para no europeos entre 2026 y 2028. Colombia, México, Perú y Ecuador están entre los países elegibles.
Visas para colombianos.
Créditos:
Freepik.

El Gobierno de Italia, liderado por Giorgia Meloni, anunció que entregará 500.000 visas de trabajo a ciudadanos no europeos entre 2026 y 2028. Esta medida busca hacer frente a la crisis demográfica y de mano de obra que afecta sectores clave como la agricultura, la construcción y la salud.

El programa, conocido como Decreto Flussi, regula el ingreso de trabajadores extranjeros para realizar labores estacionales, por cuenta ajena o de manera independiente. De acuerdo con datos de Reuters, solo entre 2023 y 2025 el país ha tramitado más de 450.000 permisos laborales, y la cifra continuará en aumento durante los próximos tres años.

Colombia, México, Perú y Ecuador se encuentran entre los países seleccionados para participar en esta convocatoria, debido a la alta demanda de trabajadores provenientes de América Latina.

Sectores con mayor demanda de empleo

Italia abrirá sus puertas a trabajadores en distintos sectores productivos, entre ellos:

  • Agricultura, silvicultura y pesca.

  • Construcción e industrias metalúrgicas.

  • Comercio, hotelería y turismo.

  • Servicios de transporte y logística.

  • Sanidad, asistencia social y salud privada.

Según el Ministerio del Interior italiano, los cupos fueron definidos teniendo en cuenta las necesidades reales de las empresas y las solicitudes de años anteriores.

Paso a paso para aplicar a las visas de trabajo italianas

1. Realizar la solicitud en línea

Los interesados deberán ingresar al sitio web oficial del Ministerio del Interior de Italia y completar el formulario digital.

  • Para permisos de lavoro stagionale (trabajo de temporada) y non stagionale (no estacional), la solicitud la presenta el empleador.

  • Para permisos de lavoro autonomo (trabajo independiente), el solicitante debe hacer el trámite personalmente.

2. Fechas clave del proceso

Después del pre-registro, el portal se reabrirá del 9 al 13 de diciembre de 2025 para ajustes en las solicitudes. Luego, se habilitarán distintas fechas según el tipo de trabajo:

  • 12 de enero de 2026: trabajos agrícolas de temporada.

  • 9 de febrero de 2026: empleos turísticos estacionales.

  • 16 de febrero de 2026: empleos no estacionales.

  • 18 de febrero de 2026: trabajo doméstico y de asistencia familiar.

3. Documentación requerida

Los solicitantes deberán incluir:

  • Detalles sobre el alojamiento en Italia.

  • Contrato laboral o licencia profesional, según el tipo de empleo.

  • Copia de documentos de identidad y pasaporte vigente.

Revisión y aprobación

El Sportello Unico per l’Immigrazione será la entidad encargada de revisar y aprobar las solicitudes. Una vez aprobado el trámite, el siguiente paso será solicitar la visa en la embajada o consulado italiano del país de origen.

Con esta medida, Italia busca no solo fortalecer su economía, sino también abrir nuevas oportunidades laborales para miles de latinoamericanos dispuestos a aportar su talento en tierras europeas.

Creado Por
Sandra Vargas
Italia
Coyuntura Nacional
Noticias Colombia
