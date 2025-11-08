El Gobierno de Italia, liderado por Giorgia Meloni, anunció que entregará 500.000 visas de trabajo a ciudadanos no europeos entre 2026 y 2028. Esta medida busca hacer frente a la crisis demográfica y de mano de obra que afecta sectores clave como la agricultura, la construcción y la salud.
El programa, conocido como Decreto Flussi, regula el ingreso de trabajadores extranjeros para realizar labores estacionales, por cuenta ajena o de manera independiente. De acuerdo con datos de Reuters, solo entre 2023 y 2025 el país ha tramitado más de 450.000 permisos laborales, y la cifra continuará en aumento durante los próximos tres años.
Colombia, México, Perú y Ecuador se encuentran entre los países seleccionados para participar en esta convocatoria, debido a la alta demanda de trabajadores provenientes de América Latina.
Sectores con mayor demanda de empleo
Italia abrirá sus puertas a trabajadores en distintos sectores productivos, entre ellos:
-
Agricultura, silvicultura y pesca.
-
Construcción e industrias metalúrgicas.
-
Comercio, hotelería y turismo.
-
Servicios de transporte y logística.
-
Sanidad, asistencia social y salud privada.
Según el Ministerio del Interior italiano, los cupos fueron definidos teniendo en cuenta las necesidades reales de las empresas y las solicitudes de años anteriores.
Paso a paso para aplicar a las visas de trabajo italianas
1. Realizar la solicitud en línea
Los interesados deberán ingresar al sitio web oficial del Ministerio del Interior de Italia y completar el formulario digital.
-
Para permisos de lavoro stagionale (trabajo de temporada) y non stagionale (no estacional), la solicitud la presenta el empleador.
-
Para permisos de lavoro autonomo (trabajo independiente), el solicitante debe hacer el trámite personalmente.
2. Fechas clave del proceso
Después del pre-registro, el portal se reabrirá del 9 al 13 de diciembre de 2025 para ajustes en las solicitudes. Luego, se habilitarán distintas fechas según el tipo de trabajo:
-
12 de enero de 2026: trabajos agrícolas de temporada.
-
9 de febrero de 2026: empleos turísticos estacionales.
-
16 de febrero de 2026: empleos no estacionales.
-
18 de febrero de 2026: trabajo doméstico y de asistencia familiar.
3. Documentación requerida
Los solicitantes deberán incluir:
-
Detalles sobre el alojamiento en Italia.
-
Contrato laboral o licencia profesional, según el tipo de empleo.
-
Copia de documentos de identidad y pasaporte vigente.
Revisión y aprobación
El Sportello Unico per l’Immigrazione será la entidad encargada de revisar y aprobar las solicitudes. Una vez aprobado el trámite, el siguiente paso será solicitar la visa en la embajada o consulado italiano del país de origen.
Con esta medida, Italia busca no solo fortalecer su economía, sino también abrir nuevas oportunidades laborales para miles de latinoamericanos dispuestos a aportar su talento en tierras europeas.