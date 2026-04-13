La Cruz Roja pide donantes urgentes de sangre O

La Cruz Roja Colombiana emitió un llamado urgente a la ciudadanía en Bogotá para la donación de sangre tipo O- y plaquetas, con el fin de atender la situación médica de Anyul Molina, quien requiere estos componentes de manera inmediata para su tratamiento.

Según informó la entidad, el tipo de sangre RH O- es uno de los más escasos en los bancos de sangre, pero al mismo tiempo es altamente demandado debido a su compatibilidad universal en situaciones de emergencia. Por esta razón, la institución hizo énfasis en la necesidad de que personas con este grupo sanguíneo se acerquen lo antes posible a los puntos de donación habilitados.

Adicionalmente, la Cruz Roja señaló que también se requieren donantes de plaquetas, un componente esencial en múltiples tratamientos médicos. En este caso, no existe restricción en cuanto al tipo de sangre, por lo que cualquier persona que cumpla con las condiciones básicas de salud puede contribuir con esta donación.

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La urgencia del llamado responde a la necesidad de garantizar la disponibilidad oportuna de estos insumos médicos, fundamentales para la atención de la paciente. Por ello, la entidad reiteró la importancia de la solidaridad ciudadana y de acudir de manera pronta para evitar contratiempos en el tratamiento.

Las personas interesadas en donar deben dirigirse a la sede de la Cruz Roja Colombiana ubicada en la Avenida Carrera 68 # 68b-31, en Bogotá. Allí, el personal especializado realizará el proceso correspondiente bajo los protocolos establecidos para garantizar la seguridad tanto del donante como del receptor.

Al momento de realizar la donación, es indispensable indicar que esta se hace a nombre de Anyul Molina, con el fin de asegurar que los componentes recolectados sean correctamente asignados a su tratamiento.

Finalmente, la Cruz Roja recordó que donar sangre es un acto seguro y solidario que puede salvar vidas, e invitó a la ciudadanía a sumarse a esta jornada urgente para apoyar a quienes más lo necesitan en momentos críticos.