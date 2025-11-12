Las últimas 36 horas de Omayra entre barro y escombros

La madrugada rota

En pocas horas, la ciudad desapareció bajo un río de fango ardiente. Allí quedó atrapada Omayra: columnas de cemento, vigas, tablones y raíces habían inmovilizado sus piernas bajo un torrente pastoso que no dejaba de subir.

Cuando los rescatistas la hallaron, no lo podían creer. Estaba consciente, conversaba, preguntaba. Tenía frío, pero no lloraba. Periodistas y fotógrafos se acercaron; entre ellos, Frank Fournier, quien observaría en silencio ese momento decisivo.

Omayra hablaba como quien atraviesa un día cualquiera: contaba historias, preguntaba por el colegio, pedía noticias de su familia. Nadaba con palabras en mitad del desastre. Su fortaleza estremecía.

Los intentos

El lodo alcanzaba su cuello. Bajo ella no había suelo: solo agua lodosa, vigas cruzadas, cemento y probablemente cadáveres. El equipo de rescate buscó la manera de sacarla. La única opción era retirar la estructura que le oprimía las piernas; pero al removerla, la masa completa se desplomaría sobre ella.

No había maquinaria capaz de levantarlo sin que todo cediera. No había bombas de agua, no había manos suficientes. Todo era urgencia, barro y cansancio. A pesar del esfuerzo, la realidad era brutal: si la liberaban, moriría; si la dejaban allí, también. Y aun así, siguieron intentando.

Conversaciones en la tragedia

En pausas breves, Omayra pedía que alguien comiera algo. Reía por momentos. Saludaba.

Su serenidad contrastaba con los ojos enrojecidos de los voluntarios. Habló sobre su escuela. Sobre tareas. Sobre la vida cotidiana que el barro había borrado. De vez en cuando, levantaba ligeramente la cabeza, para asegurarse de que todos siguieran allí.

Su voz fue una resistencia. Su lucidez, un desafío abierto a la muerte.

Pasó una noche, luego otra, el lodo avanzaba imperceptible y la temperatura descendía. 36 horas estuvo allí, sostenida solo por el cuerpo que el barro intentaba tragar. Los rescatistas se turnaban para acompañarla, para abrigarla lo mejor posible, para hablarle. Le prometieron que harían todo lo posible, y lo hicieron. Pero no bastó.

El momento inevitable

La presión del agua y los escombros comprometieron su circulación. Su piel comenzó a oscurecer; el cansancio la vencía por instantes. Fournier observó cuando Omayra extendió la mano, buscó apoyo y dio su última mirada a quienes la rodeaban. Poco después, murió.

Tenía 13 años. Había permanecido más de un día y medio resistiendo, hablando, despidiéndose sin palabras.

Fournier tomó la fotografía que marcaría la historia. En ella, la niña aparece sumergida hasta el cuello, los ojos abiertos, el gesto firme. La imagen viajó por el mundo y se convirtió en símbolo de la tragedia de Armero. No buscaba sensacionalismo: fue evidencia de la soledad de un país frente al desastre.

La foto ganó el World Press Photo en 1985.

Años después, Fournier recuerda el momento sin grandilocuencias:

—Era una niña extraordinaria —diría—.

Su fortaleza lo marcó para siempre.

Aseguró que su intención no fue exponerla, sino mostrar al mundo que Colombia había visto morir a miles sin recursos ni respaldo. La fotografía no fue solo un documento. Fue una denuncia.