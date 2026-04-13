Laura Valdivieso fue elegida como nueva presidenta ejecutiva de Asocolflores, marcando un hecho histórico: será la primera mujer en liderar el gremio en cerca de 30 años.

Su nombramiento, aprobado de forma unánime por la Junta Directiva, se da en un momento decisivo para el sector floricultor, en el que la competitividad internacional, la sostenibilidad y la diversificación de mercados serán determinantes.

Valdivieso cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector público y privado, con una trayectoria enfocada en comercio exterior, diplomacia comercial y desarrollo productivo. Se ha desempeñado como viceministra de Comercio Exterior, directora de la oficina comercial en Washington y ha liderado políticas clave para fortalecer las exportaciones del país.

Durante la pandemia, encabezó las gestiones para que el sector exportador fuera exceptuado del cierre económico, además de impulsar la Política de Promoción de Exportaciones como motor de crecimiento.

Un sector clave para el empleo y las exportaciones

El gremio que ahora lidera representa uno de los pilares del agro colombiano. La floricultura genera más de 240.000 empleos formales directos e indirectos, de los cuales cerca del 60% corresponden a mujeres y el 55% son madres cabeza de familia.

Además, el sector concentra el 28% del empleo formal agrícola del país y registra exportaciones cercanas a los $2.400 millones hacia más de 100 mercados, posicionando a Colombia como el segundo exportador mundial de flores.

En este contexto, Valdivieso asume con el reto de fortalecer la competitividad, mejorar la logística y consolidar la presencia internacional, especialmente en mercados estratégicos como Estados Unidos, destino del 80% de las exportaciones.

Sostenibilidad y nuevos mercados, los retos

La nueva presidenta destacó que uno de los principales desafíos será responder a las crecientes exigencias internacionales en materia ambiental y comercial.

“Es un honor asumir el liderazgo de Asocolflores. Hoy tenemos una oportunidad única de consolidarnos y asegurar que el brillo de las flores de Colombia en el mundo se traduzca en mayor bienestar para el país”, afirmó.

También subrayó que la sostenibilidad seguirá siendo un eje central: “Uno de nuestros grandes retos será responder a regulaciones internacionales cada vez más exigentes y consolidarnos como referente mundial de una floricultura responsable”.

Su llegada marca una nueva etapa para el gremio, que busca no solo mantener su liderazgo global, sino ampliar su impacto económico y social en las regiones rurales del país.