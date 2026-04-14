El paro campesino en Santander llegó a su fin. El gobernador, general (r) Juvenal Díaz confirmó que ya se firmó un acuerdo con los manifestantes, lo que permitió levantar los bloqueos en diferentes puntos del departamento.

“Ya logramos firmar el acta de acuerdo (…) ya se están levantando los bloqueos. Se levanta el paro en Santander”, afirmó el mandatario regional, quien destacó que el proceso contó con el aval del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

El acuerdo incluye la revisión de los avalúos catastrales, uno de los principales puntos de inconformidad que motivaron las protestas en varias regiones del país.

Acuerdos y compromisos

Según explicó el gobernador, entre los compromisos está la revisión de los valores de los predios en los diferentes municipios, con acompañamiento técnico del IGAC y apoyo logístico de la Gobernación.

“Los compromisos de revisión de los ajustes de los avalúos catastrales, asistencia técnica de la gobernación y participación de voceros y alcaldes en las mesas”, detalló.

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Además, se acordó gestionar ante los alcaldes medidas relacionadas con el pago del impuesto predial, como la ampliación de plazos para los contribuyentes, aunque aclaró que este punto es independiente del ajuste de avalúos.

El cronograma establece que las revisiones comenzarán de inmediato y que el próximo 6 de mayo se realizará una reunión para evaluar los avances del proceso.

Santander, modelo para otras regiones

El gobernador indicó que el acuerdo será presentado ante el ministro del Interior, Armando Benedetti, con el objetivo de que el modelo aplicado en Santander sirva como referencia para resolver la situación en otros departamentos.

“Vamos a llevarle ya la solución del problema (…) para que el modelo de Santander se convierta en un modelo para solucionar el problema en el resto de departamentos”, señaló.

El levantamiento del paro se da en medio de una jornada de protestas que afectó varias regiones del país por el incremento en los avalúos catastrales y su impacto en el impuesto predial.

Con este acuerdo, Santander se convierte en el primer departamento en lograr una salida negociada, mientras continúan las conversaciones en otras zonas donde persisten bloqueos.