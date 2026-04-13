Más de 40 médicos implicados en fraude en examen de la UdeA: ¿qué pasó?

Lo que debía ser una de las jornadas más exigentes y decisivas para médicos en Colombia terminó bajo una fuerte controversia. La Universidad de Antioquia confirmó que durante el examen de admisión a especialidades médico-quirúrgicas, realizado el 10 de abril de 2026, se detectaron más de 40 casos de fraude.

La prueba, que convocó a cerca de 3.700 aspirantes, incluidos profesionales internacionales, buscaba seleccionar a quienes ocuparían cupos en 46 programas de formación avanzada. Sin embargo, el proceso se vio afectado por prácticas que violaron los principios de equidad y transparencia.

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Dispositivos y métodos coordinados

De acuerdo con el reporte oficial, los mecanismos utilizados por algunos aspirantes incluyeron el uso de tecnología no autorizada, como auriculares, intercomunicadores, celulares y gafas inteligentes. Estos dispositivos permitían, presuntamente, recibir información externa durante la prueba.

Pero el hallazgo más llamativo fue la existencia de un esquema organizado basado en códigos de vestuario. Prendas como camisetas, chaquetas o incluso ropa interior habrían sido utilizadas como señales previamente acordadas para facilitar la comunicación entre los involucrados.

Ante la evidencia, la Facultad de Medicina actuó de inmediato. Las pruebas de los aspirantes implicados fueron anuladas en el momento, en presencia de los mismos.

Además, la Universidad advirtió que estas conductas acarrean sanciones severas. Entre ellas, la posibilidad de quedar inhabilitados para presentarse nuevamente durante un periodo de hasta 10 semestres, así como eventuales procesos legales.

Uno de los puntos que más inquieta a la institución es que los involucrados no eran estudiantes en formación inicial, sino profesionales de la salud ya graduados. Esto, según la Universidad, representa una falta ética de gran magnitud.

La entidad subrayó que estos hechos podrían incluso derivar en revisiones por parte de organismos encargados de vigilar el comportamiento profesional en el sector salud.

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Alerta por posibles redes de fraude

Más allá de los casos individuales, la situación encendió las alertas sobre la posible existencia de redes dedicadas a promover este tipo de prácticas en procesos académicos altamente competitivos.

Por ello, la Universidad hizo un llamado a otras instituciones de educación superior para fortalecer sus mecanismos de control y evitar que estos esquemas se sigan expandiendo.

Pese a lo ocurrido, la Facultad destacó el comportamiento de la mayoría de los participantes. Los cerca de 3.700 aspirantes asumieron la prueba con compromiso y honestidad.

La institución insistió en que estos hechos son una excepción lamentable y reiteró que el acceso a sus programas debe mantenerse bajo criterios de mérito, ética y transparencia, fundamentales para la formación de especialistas responsables.