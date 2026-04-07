La Policía Nacional, a través del Gaula y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, ejecutó el Plan Cazador ‘Operación Granate’, una ofensiva contra el secuestro y la extorsión que dejó 113 personas capturadas en diferentes regiones del país.

El operativo se desarrolló en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Cúcuta, así como en 10 departamentos, logrando afectar a 15 estructuras criminales, entre ellas el ‘Clan del Golfo’, las ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra’, el frente 10 ‘Guadalupe Salcedo’, ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’.

Durante las acciones fueron incautados 585 elementos, entre los que se encuentran 12 armas de fuego, 451 cartuchos, 2 granadas, 12 motocicletas y 103 celulares utilizados para actividades ilícitas.

“La ‘Operación Granate’, es una declaración firme de que en Colombia no hay lugar para el secuestro ni la extorsión. Frente al crimen no damos un paso atrás; avanzamos con toda nuestra capacidad para defender lo más valioso: la vida y la libertad de los colombianos”, afirmó el coronel Edgar Andrés Correa Tobón, director de Antisecuestro y Antiextorsión.

Captura en Cundinamarca

Uno de los casos destacados se registró en Soacha, donde fue capturado un hombre de 61 años señalado de extorsionar a un comerciante.

“Si de aquí a las 2 o 3 de la tarde no ha consignado eso voy por usted, le voy a dar bala”, era una de las amenazas que realizaba la persona, quien exigía $3.000.000 para no atentar contra la víctima.

El capturado, que ya tenía antecedentes por hurto, estafa y falsedad en documentos, fue puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de extorsión agravada.

Golpe a estructuras en La Guajira

En Riohacha y Dibulla fueron capturadas 13 personas señaladas de pertenecer a las ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra’, específicamente a los frentes ‘Javier Cáceres’ y ‘Cristóbal Duarte’.

Entre los detenidos figuran alias ‘Boyaco’, ‘Yao’, ‘Marquetalia’, ‘Gordo Way’, ‘El Viejo’ y ‘Suli’, quienes, según las autoridades, cumplían roles clave como cabecillas financieros, militares y logísticos.

De acuerdo con las investigaciones, estas estructuras se dedicaban a extorsionar a comerciantes, transportadores, ganaderos y hoteleros, con exigencias económicas que iban desde $100.000 hasta $20.000.000, e incluso alcanzaban los $50.000.000.

Las autoridades señalaron que los capturados deberán responder por delitos como extorsión agravada, concierto para delinquir, homicidio y tráfico de estupefacientes.