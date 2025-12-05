Este 7 de diciembre, Colombia celebra la tradicional Noche de Velitas, una de las festividades más emblemáticas del país y el inicio oficial de la temporada navideña. Sin embargo, junto con las velas, faroles y luces decorativas, también aumentan los riesgos eléctricos en los hogares, una de las principales causas de emergencias durante estas fechas.

De acuerdo con expertos en asistencia del hogar y autoridades, muchos de los incidentes registrados en Navidad están asociados a sobrecargas en los enchufes, cables en mal estado y uso inadecuado de extensiones eléctricas.

Recomendaciones para una Noche de Velitas segura

Para disminuir el riesgo de cortocircuitos, incendios o daños eléctricos, los especialistas aconsejan:

Evitar conectar varios dispositivos en una misma toma de corriente.

Revisar cables, enchufes y extensiones para verificar que no estén desgastados o deteriorados.

No dejar las luces navideñas encendidas toda la noche ni cuando no haya nadie en casa.

Usar iluminación certificada y adecuada para interiores o exteriores, según corresponda.

Mantener velas alejadas de objetos inflamables y no dejarlas encendidas sin supervisión.

Señales de alerta que requieren atención inmediata

Chispas, olor a quemado, enchufes que se calientan o interrupciones eléctricas constantes son indicios de fallas que deben ser revisadas por un profesional. Ignorar estos síntomas puede desencadenar emergencias mayores y poner en riesgo tanto a las personas como a la vivienda.

Asistencia especializada disponible 24/7

Servicios como Sugurú ofrecen atención profesional en electricidad, plomería, cerrajería y otras áreas, lo que permite solicitar ayuda especializada de forma rápida y segura. Contar con personal certificado es clave frente a cualquier imprevisto durante una temporada en la que aumenta la demanda eléctrica en los hogares.

Celebra con tranquilidad y prevención

La Noche de Velitas es un momento para compartir en familia y disfrutar del inicio de la Navidad. Tomar precauciones eléctricas es fundamental para vivir una celebración segura y sin contratiempos.