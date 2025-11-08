El auge de las herramientas digitales ha transformado la forma en que las personas realizan actividades cotidianas, especialmente las relacionadas con el manejo del dinero. Hoy, millones de usuarios gestionan pagos, recibos y transferencias desde sus teléfonos móviles gracias a las billeteras digitales, que permiten procesos financieros en pocos segundos. Entre estas plataformas se encuentra DaviPlata, desarrollada por Davivienda, cuya cobertura alcanza gran parte del territorio colombiano.

Con el paso de los años, este servicio ha dejado de limitarse a operaciones básicas como enviar o recibir dinero. La aplicación amplió su oferta para incluir nuevas funcionalidades que buscan acompañar a los usuarios en su crecimiento económico.

Nanocrédito: la alternativa para quienes necesitan montos pequeños

Uno de los productos incorporados por la app es el nanocrédito, un servicio de financiación con montos reducidos que sirve como apoyo económico inmediato. Esta opción se ha convertido en una puerta de entrada al sistema financiero para quienes buscan crear o fortalecer su historial crediticio, facilitando el acceso futuro a créditos superiores.

El préstamo se acredita directamente en la cuenta del solicitante y no requiere trámites presenciales, lo que lo vuelve una herramienta especialmente útil para quienes necesitan agilidad, bajos montos y pago por cuotas.

Paso a paso: cómo solicitar el nanocrédito

La gestión del crédito se realiza de manera completamente remota desde la aplicación. Allí, el usuario puede consultar la tasa de interés fija, así como elegir el número de cuotas para pagar, que pueden extenderse hasta 36 meses.

El pago se descuenta automáticamente del saldo disponible en la cuenta DaviPlata cada mes. Sin embargo, también es posible efectuarlo en corresponsales autorizados o a través de canales digitales.

De acuerdo con la información publicada por Davivienda, el acceso al producto está sujeto a invitación. La entidad indica que el cliente deberá recibir previamente uno de los siguientes mensajes:

SMS enviado desde el número 898999



Mensaje de WhatsApp desde el 320 998 9039



Notificación dentro de la app DaviPlata



Solo después de recibir dicha notificación, el usuario podrá avanzar con la solicitud.