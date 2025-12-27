El presidente Gustavo Petro anunció una renovación en la cúpula de las Fuerzas Militares de Colombia, una decisión que, según explicó, responde a los retos en seguridad y democracia que enfrentará el país en 2026. Los nuevos nombramientos abarcan el Comando General, el Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).
A continuación, los perfiles de los oficiales que integran la nueva cúpula militar.
Comando General de las Fuerzas Militares
El general Hugo Alejandro López Barreto asumió como Comandante General de las Fuerzas Militares. Es profesional en Ciencias Militares, magíster en Seguridad y Defensa y cuenta con formación académica en pedagogía y docencia militar en Colombia y Chile. A lo largo de su carrera ha ocupado cargos estratégicos como comandante de fuerzas de tarea, director de la Escuela Militar de Suboficiales y comandante de unidades clave en la lucha contra el narcotráfico y la articulación institucional en los territorios.
Como jefe de Estado Mayor Conjunto fue designado el vicealmirante Harry Ernesto Reyna Niño, oficial con amplia trayectoria en operaciones navales, seguridad marítima y formación militar. Es profesional en Ciencias de la Administración y especialista en Seguridad y Defensa Nacional. Ha sido comandante de unidades navales, director de escuelas de formación, agregado militar en Perú y comandante de la Fuerza Naval del Sur.
Ejército Nacional
El mayor general Royer Gómez Herrera asumió como Comandante del Ejército Nacional. Es ingeniero civil y profesional en Ciencias Militares, con experiencia en el mando de grandes unidades como la Primera División y la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, desde donde lideró operaciones de alto impacto en seguridad y defensa.
Como segundo comandante del Ejército fue designado el mayor general Jaime Alonso Galindo, oficial del arma de Caballería, especialista y magíster en Seguridad y Defensa Nacional. Cuenta con una amplia hoja de vida académica y más de 30 condecoraciones militares, entre ellas la Orden del Mérito Militar Antonio Nariño y la Orden de Boyacá
Armada Nacional
El almirante Juan Ricardo Rozo Obregón asumió como Comandante de la Armada Nacional. Es profesional en Ciencias de la Administración y magíster en Seguridad y Defensa Nacional. Ha comandado fragatas, flotillas y la Fuerza Naval del Caribe, además de desempeñarse como director de escuelas navales y capitán de puerto en distintas regiones del país.
El vicealmirante Orlando Enrique Grisales Franceschi fue nombrado segundo comandante de la Armada y jefe de Estado Mayor Naval. Es magíster en Seguridad y Defensa y cuenta con amplia experiencia en guardacostas, lucha contra el narcotráfico, operaciones fluviales y cargos estratégicos en inteligencia, acción integral y comando naval.
Fuerza Aeroespacial Colombiana
El mayor general Carlos Fernando Silva Rueda asumió como Comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Es piloto militar, graduado de honor, con formación académica en administración aeronáutica y estudios estratégicos. Ha desarrollado su carrera en áreas operativas, estratégicas y de planificación de la Fuerza Aérea.
Como segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aeroespacial fue designado el mayor general Alfonso Lozano Ariza, quien continuará apoyando la conducción estratégica y operativa de esta fuerza en el nuevo esquema de mando.
Con esta nueva cúpula, el Gobierno busca fortalecer la seguridad, la defensa de la democracia y la transformación de los territorios, en línea con los objetivos trazados para los próximos años.