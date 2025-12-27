El general Hugo Alejandro López Barreto asumió como Comandante General de las Fuerzas Militares. Es profesional en Ciencias Militares, magíster en Seguridad y Defensa y cuenta con formación académica en pedagogía y docencia militar en Colombia y Chile. A lo largo de su carrera ha ocupado cargos estratégicos como comandante de fuerzas de tarea, director de la Escuela Militar de Suboficiales y comandante de unidades clave en la lucha contra el narcotráfico y la articulación institucional en los territorios.

Como jefe de Estado Mayor Conjunto fue designado el vicealmirante Harry Ernesto Reyna Niño, oficial con amplia trayectoria en operaciones navales, seguridad marítima y formación militar. Es profesional en Ciencias de la Administración y especialista en Seguridad y Defensa Nacional. Ha sido comandante de unidades navales, director de escuelas de formación, agregado militar en Perú y comandante de la Fuerza Naval del Sur.

Ejército Nacional