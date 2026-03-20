¿Por qué anularon el nombramiento de Cielo Rusinque en la SIC?

La decisión del Consejo de Estado de anular el nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio estuvo sustentada en una serie de razones jurídicas y técnicas que apuntan al incumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo.

El alto tribunal evaluó varias demandas acumuladas que cuestionaban la legalidad de su designación, realizada mediante el Decreto 0098 de 2024. En su análisis, la Sala concluyó que la funcionaria no acreditó de manera suficiente la formación académica ni la experiencia profesional requerida para dirigir la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Uno de los puntos clave del fallo fue la revisión de su formación académica. Durante el proceso, el Consejo de Estado solicitó información al Ministerio de Educación para verificar la equivalencia de un título obtenido en Francia. Según el análisis, se trataba de un título propio cuya convalidación no permitió demostrar que correspondiera a un posgrado válido en Colombia.

Adicionalmente, el tribunal determinó que el enfoque de dicho posgrado estaba centrado en ciencias políticas, una disciplina que no se considera afín a los conocimientos técnicos requeridos por el manual de funciones del cargo. La SIC tiene a su cargo temas especializados como la competencia económica, la protección al consumidor, la propiedad industrial y la protección de datos personales, áreas que demandan formación específica.

En cuanto a la experiencia profesional, la Sala examinó si la trayectoria laboral de Rusinque estaba directamente relacionada con las funciones de la entidad. El fallo concluyó que no se acreditó una experiencia suficiente y especializada en los temas que regula la superintendencia, lo cual constituye otro de los requisitos fundamentales para ocupar el cargo.

Otro elemento determinante en la decisión fue la referencia a estándares internacionales adoptados por Colombia. El Consejo de Estado recordó que, tras su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el país asumió compromisos para fortalecer la idoneidad técnica de quienes lideran autoridades de competencia.

Esto implica que el cargo de superintendente debe ser ocupado por perfiles altamente especializados, dejando de ser una posición basada únicamente en la confianza política. Según el fallo, estos estándares fueron incorporados en la normativa nacional precisamente para garantizar que la supervisión de los mercados esté en manos de expertos.

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El proceso también evidenció cuestionamientos previos al nombramiento. Durante la convocatoria pública realizada en diciembre de 2023, en la que participaron decenas de aspirantes, se presentaron observaciones sobre el cumplimiento de requisitos por parte de algunos candidatos, incluida Rusinque. Sin embargo, el Gobierno decidió continuar con su designación.

Para el alto tribunal, la discrecionalidad del Ejecutivo en estos nombramientos tiene límites claros: el cumplimiento estricto de la ley. La sentencia enfatiza que no basta con la voluntad política para designar a un funcionario, sino que es indispensable verificar que cumpla con los criterios técnicos exigidos.

La decisión, de única instancia, ordena la nulidad del nombramiento y la salida inmediata de la funcionaria, obligando al Gobierno a iniciar un nuevo proceso de selección ajustado a los estándares legales y técnicos vigentes.