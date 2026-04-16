¿Por qué la Aerocivil prohibió llevar power banks en equipaje de bodega?

La Aeronáutica Civil de Colombia anunció una actualización en las reglas para viajes aéreos que impacta directamente a los pasajeros que transportan dispositivos electrónicos. La medida más relevante establece la prohibición de llevar baterías de litio y power banks en el equipaje facturado o de bodega, una decisión que responde a estándares internacionales de seguridad.

El cambio fue informado a través de los canales oficiales de la entidad y hace parte de una actualización normativa que busca reforzar los controles sobre el transporte de mercancías consideradas peligrosas en la aviación. La Aerocivil explicó que esta decisión se basa en lineamientos establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), específicamente en la Adenda I del Documento 9284.

Riesgos asociados a baterías de litio

La razón principal detrás de la restricción tiene que ver con los riesgos que representan las baterías de ion-litio durante los vuelos. Estos dispositivos, ampliamente utilizados en power banks, celulares y computadores portátiles, pueden sobrecalentarse, generar cortocircuitos o incluso incendiarse si presentan fallas.

Cuando estos elementos se transportan en la bodega del avión, el acceso a ellos es limitado en caso de emergencia, lo que dificulta una reacción oportuna por parte de la tripulación. En contraste, llevarlos en cabina permite detectar rápidamente cualquier incidente y actuar de manera inmediata.

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Por esta razón, la normativa ahora exige que los power banks sean transportados exclusivamente en el equipaje de mano, donde pueden ser supervisados durante todo el vuelo.

Nuevas condiciones para viajeros

Además de la prohibición en equipaje de bodega, la Aerocivil fijó límites y condiciones específicas para el transporte de estos dispositivos. Cada pasajero podrá llevar un máximo de dos power banks en cabina.

Asimismo, queda prohibido utilizar, recargar o conectar estos dispositivos a otros equipos electrónicos durante el vuelo. Cada unidad deberá estar protegida de manera individual, con el fin de evitar cortocircuitos o activaciones accidentales.

Estas medidas buscan reducir al mínimo los riesgos asociados a este tipo de baterías, que han sido identificadas como una de las principales fuentes de incidentes en vuelos a nivel mundial.

Límites según capacidad energética

La normativa también establece criterios técnicos relacionados con la capacidad de las baterías. Aquellas con una potencia de hasta 100 Wh podrán transportarse bajo condiciones estándar.

En el caso de baterías que tengan entre 100 Wh y 160 Wh, será necesario contar con una autorización previa por parte de la aerolínea. Este requisito introduce un control adicional para dispositivos con mayor capacidad energética.

Estos parámetros hacen parte de los estándares internacionales sobre transporte de mercancías peligrosas, adoptados por Colombia para fortalecer la seguridad operacional en la aviación civil.

Aplicación en vuelos nacionales e internacionales

Las nuevas disposiciones aplican para todos los vuelos que operen desde y hacia Colombia, tanto en rutas nacionales como internacionales. Esto implica que los pasajeros deberán ajustarse a estas reglas sin importar su destino.

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La Aerocivil también indicó que las aerolíneas deberán actualizar sus procedimientos internos, incluyendo protocolos de inspección y capacitación del personal, para garantizar el cumplimiento de la normativa.

Finalmente, la entidad recomendó a los viajeros verificar previamente las condiciones de transporte de sus dispositivos electrónicos antes de llegar al aeropuerto. El cumplimiento de estas medidas será obligatorio y su verificación se realizará durante los controles de seguridad, como parte de una estrategia para prevenir incidentes en el transporte aéreo.