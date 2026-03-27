Desde la cabina, Ángela María Jiménez Gil mira la pista con atención. Es corta, exigente, de esas donde no hay espacio para improvisar. Abajo, una comunidad espera. No es un vuelo cualquiera. En estos lugares, nunca lo es, porque cuando el avión aparece en el cielo no solo llega transporte: llega lo necesario.

Y fue entendiendo eso, con el tiempo, que volar dejó de ser solo un sueño para convertirse en una forma de servir.

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Porque Ángela no creció pensando en grandes aeropuertos ni en destinos lejanos. Desde niña, cuando decía que iba a ser piloto, no lo hacía como quien imagina algo improbable, sino como quien reconoce su lugar en el mundo, una certeza que fue tomando forma con los años, con disciplina, con insistencia, hasta convertirse en una vida entera dedicada al aire.

Aún recuerda su primer vuelo sola como un momento limpio, definitivo, en el que no había nada más que ella, el avión y el cielo, y en ese instante entendió que no había vuelta atrás, que ese era su camino, aunque todavía no supiera todo lo que implicaría recorrerlo.

Porque llegar hasta ahí no fue sencillo. Entró a una industria donde durante mucho tiempo las mujeres no estaban al mando, donde no bastaba con hacerlo bien y donde cada paso tenía que sostenerse con preparación, con carácter y con la capacidad de demostrar, una y otra vez, que podía hacerlo. No fue una lucha visible, sino constante, hecha de horas de vuelo, de decisiones que se aprendían en el aire y de un respeto que no llegó de inmediato, pero que terminó por construirse.

“Me tocó demostrar con bases muy sólidas que podía hacerlo”, dice.

El respeto no llegó de inmediato. Pero llegó. Y cuando lo hizo, ya no dependía de nadie más.

Un logro que va más allá del título

Con los años, ese camino se volvió trayectoria, y la trayectoria la llevó a un punto que marcó su historia sin necesidad de ruido: convertirse en la primera mujer en Colombia en comandar un Twin Otter, una aeronave que exige precisión absoluta y que durante años no tuvo mujeres al mando, pero más allá del logro, lo que realmente define ese momento es hacia dónde la lleva.

Porque ese avión no vuela hacia lugares evidentes. Vuela hacia territorios donde no hay carreteras, donde el tiempo corre distinto y donde el aire es muchas veces la única forma de conexión, y es desde Medellín, en la operación de SATENA, donde Ángela cruza selvas, montañas y ríos para aterrizar en pistas donde cada vuelo importa, porque puede llevar a un paciente que no puede esperar, transportar medicamentos urgentes o conectar a comunidades que, sin ese avión, quedarían aisladas.

Y es en ese punto donde volar deja de ser solo un oficio y se convierte en algo más profundo, en una forma de servicio que no siempre se ve pero que se siente en cada aterrizaje, en cada decisión tomada en cabina, en cada trayecto que no admite errores porque alguien, en algún lugar, depende de que todo salga bien.

Volar para servir

Hay algo más que le da sentido a todo esto, y es que ese avión no es nuevo para ella. Fue el primero. El que marcó sus inicios, el que le enseñó a leer el viento, a confiar en el criterio propio y a entender que aterrizar también es una forma de llegar a tiempo. Volver a él no es solo un logro profesional, es una forma de cerrar el círculo, de entender que todo lo aprendido tenía un propósito que iba más allá de volar por volar.

“Este avión me permite ayudar de verdad”, dice, y en esa frase, sencilla pero contundente, está resumida toda su historia.

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En la cabina, todo se traduce en variables técnicas, velocidad, viento, altura, decisiones que se toman en segundos, pero hay algo que no aparece en los instrumentos y que sin embargo está siempre presente: la conciencia de que cada vuelo tiene un impacto real, de que no es un trayecto más y de que hay historias que se mueven con ese avión. Por eso, cuando habla de lo que hace, no habla solo de volar, habla de servir, de estar donde se necesita, de llegar a tiempo.

Y en medio de todo eso, su historia también se vuelve referencia, no como discurso sino como posibilidad, para las niñas que hoy miran al cielo como ella lo hizo, para quienes dudan si ese espacio también es suyo, porque cuando dice que nada es imposible cuando uno lucha por lo que quiere no suena a frase repetida, suena a algo vivido, a una convicción construida con el tiempo.

En un país donde todavía hay regiones que dependen del aire para no quedar desconectadas, su historia termina siendo más que la de una piloto, es la de alguien que entendió que volar no era simplemente elevarse, sino encontrar la manera de llegar a donde nadie más llega.