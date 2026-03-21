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Padre de Miguel Uribe reacciona a confesión de alias ‘El Viejo’

Sáb, 21/03/2026 - 12:26
Miguel Uribe Londoño se pronunció tras las revelaciones sobre el magnicidio y pidió esclarecer a los autores intelectuales.
Miguel Uribe Londoño
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Captura de pantalla

El pronunciamiento de Miguel Uribe Londoño se da tras las revelaciones de alias ‘El Viejo’, identificado como Simeón Pérez Marroquín, quien aceptó su responsabilidad en la planeación del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en Bogotá.

El condenado, que recibió una pena de 22 años y 4 meses de prisión, aseguró en su testimonio que la orden del crimen provino de la Segunda Marquetalia y señaló directamente a alias ‘Zarco Aldinever’ como quien impartió la instrucción.

“El grupo que ordenó el atentado en contra del senador Miguel Uribe fue la Segunda Marquetalia”, aseguró.

Tras conocerse estos detalles, Miguel Uribe Londoño expresó el impacto emocional que le generaron las declaraciones. “Escuchar su frase: "pero ya está hecho", me retumba en la cabeza y me duele más el corazón”, afirmó.

El padre del dirigente político también insistió en la necesidad de esclarecer completamente el caso y conocer a los responsables intelectuales. “Mi familia y Colombia necesitan que se conozcan los autores intelectuales del magnicidio de mi hijo Miguel”.

En su mensaje, aseguró que continuará defendiendo el legado político de su hijo y advirtió sobre los riesgos que enfrenta el país. “Claro que Miguel era un gran líder e iba a sacar a este país del abismo en el que está. Por eso lo mataron”.

Llamado a seguridad y justicia

Uribe Londoño también hizo un llamado a fortalecer la seguridad y "a lucha "contra el narcoterrorismo y todas sus formas”.

Además, subrayó que el legado de su hijo debe traducirse en acciones concretas. “A Miguel Uribe Turbay mi hijo se le honra con decisiones firmes, con liderazgo y con la capacidad de unir al país”.

El caso, que sigue en investigación, ha evidenciado la articulación de estructuras armadas ilegales en entornos urbanos y reabrió el debate sobre la seguridad política en Colombia, tras un crimen que generó conmoción nacional.

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