El pronunciamiento de Miguel Uribe Londoño se da tras las revelaciones de alias ‘El Viejo’, identificado como Simeón Pérez Marroquín, quien aceptó su responsabilidad en la planeación del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en Bogotá.

El condenado, que recibió una pena de 22 años y 4 meses de prisión, aseguró en su testimonio que la orden del crimen provino de la Segunda Marquetalia y señaló directamente a alias ‘Zarco Aldinever’ como quien impartió la instrucción.

“El grupo que ordenó el atentado en contra del senador Miguel Uribe fue la Segunda Marquetalia”, aseguró.

Tras conocerse estos detalles, Miguel Uribe Londoño expresó el impacto emocional que le generaron las declaraciones. “Escuchar su frase: "pero ya está hecho", me retumba en la cabeza y me duele más el corazón”, afirmó.

El padre del dirigente político también insistió en la necesidad de esclarecer completamente el caso y conocer a los responsables intelectuales. “Mi familia y Colombia necesitan que se conozcan los autores intelectuales del magnicidio de mi hijo Miguel”.

En su mensaje, aseguró que continuará defendiendo el legado político de su hijo y advirtió sobre los riesgos que enfrenta el país. “Claro que Miguel era un gran líder e iba a sacar a este país del abismo en el que está. Por eso lo mataron”.