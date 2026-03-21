El pronunciamiento de Miguel Uribe Londoño se da tras las revelaciones de alias ‘El Viejo’, identificado como Simeón Pérez Marroquín, quien aceptó su responsabilidad en la planeación del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en Bogotá.
El condenado, que recibió una pena de 22 años y 4 meses de prisión, aseguró en su testimonio que la orden del crimen provino de la Segunda Marquetalia y señaló directamente a alias ‘Zarco Aldinever’ como quien impartió la instrucción.
“El grupo que ordenó el atentado en contra del senador Miguel Uribe fue la Segunda Marquetalia”, aseguró.
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Tras conocerse estos detalles, Miguel Uribe Londoño expresó el impacto emocional que le generaron las declaraciones. “Escuchar su frase: "pero ya está hecho", me retumba en la cabeza y me duele más el corazón”, afirmó.
El padre del dirigente político también insistió en la necesidad de esclarecer completamente el caso y conocer a los responsables intelectuales. “Mi familia y Colombia necesitan que se conozcan los autores intelectuales del magnicidio de mi hijo Miguel”.
En su mensaje, aseguró que continuará defendiendo el legado político de su hijo y advirtió sobre los riesgos que enfrenta el país. “Claro que Miguel era un gran líder e iba a sacar a este país del abismo en el que está. Por eso lo mataron”.
Llamado a seguridad y justicia
Uribe Londoño también hizo un llamado a fortalecer la seguridad y "a lucha "contra el narcoterrorismo y todas sus formas”.
Además, subrayó que el legado de su hijo debe traducirse en acciones concretas. “A Miguel Uribe Turbay mi hijo se le honra con decisiones firmes, con liderazgo y con la capacidad de unir al país”.
El caso, que sigue en investigación, ha evidenciado la articulación de estructuras armadas ilegales en entornos urbanos y reabrió el debate sobre la seguridad política en Colombia, tras un crimen que generó conmoción nacional.