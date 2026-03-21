Alias ‘El Viejo’, identificado como Simeón Pérez Marroquín, aceptó su responsabilidad en la planeación del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en Bogotá, y reveló nuevos detalles que vinculan a la Segunda Marquetalia como autora intelectual del crimen.

Una juez avaló el preacuerdo con la Fiscalía y lo condenó a 22 años y 4 meses de prisión por delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores y porte ilegal de armas.

En su testimonio, conocido a partir de una declaración ante la Fiscalía y publicado por la Revista Semana, alias ‘El Viejo’ aseguró que la orden del asesinato provino directamente de esa estructura armada ilegal.

“El grupo que ordenó el atentado en contra del senador Miguel Uribe fue la Segunda Marquetalia”, afirmó. Además, señaló que la instrucción específica fue dada por José Manuel Sierra, alias el Zarco Aldinever, cercano a Iván Márquez: “La impartió el Zarco Aldinever, de la Segunda Marquetalia”.

Así se planeó el magnicidio

Según su relato, fue contactado por Kendry Téllez Álvarez, alias Yako, quien lo vinculó con la organización y coordinó reuniones en la frontera con Venezuela para definir el plan criminal. Allí conoció a alias el Zarco, quien le habría dicho que debía trabajar con ellos: “Me dijo que había unas cosas que hacer (…) para saber si estaba dispuesto a trabajar directamente con ellos”.

El plan incluyó seguimientos previos al senador, a quien alias ‘El Viejo’ fotografió durante un evento político en Bogotá. Posteriormente, articuló la logística del atentado con otros implicados, entre ellos Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, encargado de coordinar la ejecución, y Katherine Andrea Martínez, quien transportó el arma.

El ataque y el papel de los implicados

El ataque, perpetrado en el parque El Golfito, en Modelia, fue ejecutado por un menor de edad. Según la confesión, el arma había sido modificada para aumentar su letalidad. “La pistola tenía un sistema de ráfaga que se le modificó de la original”, explicó.

El testimonio también revela que inicialmente el crimen se intentó ejecutar en otro punto de la ciudad, pero fue cancelado. Días después se concretó el atentado que dejó gravemente herido al senador, quien falleció el 11 de agosto de 2025 tras permanecer en cuidados intensivos.

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Alias ‘El Viejo’ aseguró que el pago por el asesinato ascendía a mil millones de pesos: “El convenio que se hizo por esa vuelta era que pagaban $1.000 millones por la muerte del senador”. Incluso indicó que se habrían dispuesto $600 millones adicionales para interferir en la investigación judicial o evitar que se conocieran los autores intelectuales.

Tras el atentado, también se ordenó la salida de Katherine Martínez hacia Caquetá, donde sería entrenada por la organización, aunque finalmente fue capturada por las autoridades.

El condenado relató que no podía retirarse del plan sin poner en riesgo su vida: “Si no ejecutaba esa orden, iba a tener problemas con esa gente (…) me hubiera podido ajusticiar”. Asimismo, reconoció su vínculo con estructuras armadas ilegales y su rol como miliciano urbano.

La investigación también evidencia la presencia de estas disidencias en entornos urbanos. “Muchas veces se utiliza a otras organizaciones (…) para poderse mimetizar dentro de la ciudad”, indicó.

Este caso reabre el debate sobre la seguridad política en Colombia y remite a los episodios de violencia contra líderes políticos en décadas pasadas, tras un crimen que generó conmoción nacional.