La jornada electoral ya pasó, pero la tormenta política apenas comienza. En medio de cuestionamientos, rumores y versiones que circulan en redes sociales, el registrador nacional Hernán Penagos lanzó un duro llamado a sectores políticos por lo que calificó como una ola de desinformación sobre las actas E-14.

Según el registrador, tras las elecciones del domingo el país debería estar viviendo un ambiente de tranquilidad democrática. Sin embargo, ocurrió lo contrario. La semana posterior a los comicios ha estado marcada por ataques al proceso electoral, cuestionamientos a las instituciones y señalamientos que, en su opinión, no tienen sustento.

“Deberíamos habernos despertado el lunes con entusiasmo democrático, pero lo que hemos visto es un caudal de desinformación brutal”, advirtió Penagos.

El registrador aseguró que se han difundido imágenes y versiones falsas sobre las actas E-14, documentos que sirven como base para el conteo de votos. En varios casos, explicó, han circulado supuestas actas con fotografías o nombres de candidatos, algo que simplemente no existe en ese formato electoral.

“En los E-14 ni siquiera aparecen ni las fotos ni los nombres de los candidatos”, afirmó, señalando que estas publicaciones buscan deslegitimar el proceso electoral y golpear la institucionalidad.

Penagos defendió el trabajo realizado por la Registraduría y las demás autoridades electorales durante la jornada de votación. Aseguró que el proceso se desarrolló con normalidad, que la ciudadanía pudo votar con tranquilidad y que las instituciones trabajaron de manera coordinada para garantizar la transparencia del sistema.

Incluso recordó que el Ministerio de Tecnologías de la Información acompañó el procesamiento de los resultados durante varias horas para verificar el funcionamiento de los sistemas informáticos.

Para el registrador, el problema no es solo la desinformación, sino el impacto político y social que puede generar. Advirtió que los discursos que buscan desacreditar el proceso electoral terminan afectando a jueces, jurados y funcionarios que participan en los escrutinios, muchos de ellos en zonas donde existen serios problemas de seguridad.

“No es justo que se ponga en riesgo a personas que están cumpliendo con su deber”, señaló.

Penagos también lanzó una crítica directa al clima político que se vive tras las elecciones. A su juicio, el ejercicio de la política partidista está llegando a niveles que terminan golpeando a las instituciones y deteriorando la confianza pública.

“No puede ser que las instituciones terminen degradadas por un proceso electoral”, dijo.

El registrador insistió en que las elecciones deben ser un ejercicio que fortalezca la democracia y no un escenario para destruir la credibilidad del sistema. Por eso pidió a los sectores políticos actuar con mayor prudencia y responsabilidad frente a la información que difunden.

En medio de un ambiente político cada vez más polarizado, el mensaje de Penagos es claro: la desinformación no solo golpea a la Registraduría, sino a la democracia misma.